[VÍDEO+18] ¡Terrible!: Este paciente 'enfermo de cáncer' mató así a su doctor con un cuchillo y luego se suicidó

El pasado 9 de agosto de 2017 la ciudad rusa de Múrmansk se estremeció al conocer que un médico había muerto luego de recibir múltiples puñaladas por uno de sus pacientes, que posteriormente se quitó la vida infligiéndose heridas en el pecho con la misma arma.

Según informan medios locales, el agresor y suicida había recibido atención médica días antes por parte de Igor Tiulenev, jefe de la policlínica oncológica de Múrmansk. Los análisis demostraron que el paciente no padecía de ninguna enfermedad mortal, según recoge RT.--Paciente 'enfermo de cáncer' mata a su doctor con un cuchillo y luego se suicida--.

No obstante, el hombre confiaba plenamente que tenía cáncer terminal, y empezó a sospechar que el doctor no quiso informarle para no molestarlo. En lugar de alegrarse de los resultados, se enojó y cometió el homicidio y posterior suicidio. Tiulenev era considerado uno de los mejores oncólogos de esa región rusa.