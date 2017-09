Un nazi localizado por Twitter recibe una paliza noventa minutos después

El que organizó le encerrona y la paliza en grupo fue usuario de Twitter BabyGoose. Los que la ejecutaron, en grupo porque eran una verdadera banda lo que acorralaron al nazi, eran de todo color, pero mayoritariamente negros.

El tal @bigotbasher, que debe de anadar todo el día subiendo cosas a la Red, alertó este domingo 17 de septiembre de 2017 de que había un nazi en un autobús en Seattle.

Ni corto ni perezoso, puso un mensaje con la etiqueta alerta antifascista, por si alguien lo quería apalizar.

El tipo -la 'víctima'- llevaba una banda roja con una esvástica por encima de su cazadora en el brazo derecho.

No debía imaginar lo que se estaba cociendo. Ni del cabreo a su alrededor, porque para calentar el asunto, @bigotbasher coló en Twitter que había insultado a un hombre de color.

El caso es que lo expulsaron a empellos de un bus en Seattle, Estados Unidos y encima le sacudieron lo suyo.

#AntiFascistAlert



Nazi shit head seen on D line headed to downtown #Seattle



Submitter said they were harassing a black man on the bus pic.twitter.com/ianQUnyCsC