Este abuelito fingió estar grave para ir al hospital y no pasar solo su cumpleaños

¿Qué serías capaz de hacer para no pasar tu cumpleaños en soledad? La historia de Óscar, un abuelito argentino de 84 años, ha conmovido a más de un usuario en Facebook. Óscar lo tenía bien claro: no quería pasar otro cumpleaños solo. Por eso, no tuvo mejor idea que fingir una fuerte dolencia para ir al hospital de urgencia. Y así fue.

Gisel Rach, una de las enfermeras que lo atendió, contó en Facebook que el anciano llegó al hospital Regional Español de Bahía Blanca, en Argentina, por una 'cefalea', según recoge Trome.

Lo pongo entre comillas porque, ¿saben cuál era su verdadera dolencia? Hoy cumple 84 años y no quería estar solo. Sí, así como lo leen. Seguro se te cerró el pecho igual que a mí y a mis compañeros,

escribió Gisel el pasado 21 de setiembre.