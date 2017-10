[VIDEO] ¿Sabías que la forma de tu nariz revela mucho de tu personalidad?

YouTube muestra el video viral de una manera bastante particular y didáctica para que millones de personas puedan verlo y sacar sus propias conclusiones sobre el tema.

Vamos al grano y leamos paso por paso los tipos de nariz y el tipo de personalidad que le corresponde, según recoge Trome:

1. Nariz de nubia: La nariz de nubia tiene como característica fundamental su longitud. Las personas con esta nariz tendrían una personalidad optimista, serían muy curiosos y buenos compañeros. Se preocupan mucho por el resto y se encargan de hacer que se sientan cómodos. Son populares e intentan encontrar siempre soluciones a todos los problemas.

2. Nariz griega: La nariz griega es común por estrecha, larga y recta. Las personas que tienen este tipo de nariz suelen ser introvertidos, no les gusta llamar la atención, son personas prácticas y sobretodo fieles. Pocas veces hablan con confianza sobre sus sentimientos y suelen parecen personas cerradas ante los desconocidos.

3. La nariz de gancho: Seguro alguna vez oíste el calificativo de ‘nariz de gancho'. Las personas con esta particular nariz tienen una personalidad creativa y muy desinteresada. Son apasionados en todos sus objetivos y metas, defiende sus principios y se arriesgan con tal de conseguir sus objetivos. No tienen miedo a equivocarse y están siempre dispuestos a aprender. A veces se sacrifican por los demás, por lo que deben de aprender de ello para no sobrecargarse.

4. Nariz con arco: Esta nariz es similar a la de ‘gancho' pero su punta es más puntiaguda. Las personas con este tipo de nariz tienen una personalidad muy brillante, son líderes natos, buenos organizadores, honestos y responsables. Siempre logran lo que se proponen. Se consideran los más decididos y cuidan mucho de su trabajo más que nada.

5. Nariz de botón: Este tipo de nariz es muy común, tienen un pequeño montículo en la punta de la nariz que se asemeja a la forma de un botón. Las personas con esta nariz tienen una personalidad muy espontánea, a menudo no complacen a los demás porque siempre buscan primero sentirse bien consigo mismos. Son de carácter fuerte y prefieren ir al grano antes de dar vueltas ante un problema.

6. La nariz recta: Esta nariz es común en el continente asiático y caracteriza a las personas de personalidad fuerte, apasionadas y temperamentales. Si ponen a prueba su paciencia, se enfadan bastante rápido.

7. Nariz cóncava: Este tipo de nariz está relacionada a las personas de carácter generoso. No es muy común ver este tipo de narices pues tienen un montículo pequeño en la parte posterior. Por otro lado estas personas son muy colaboradoras y les gusta ayudar a los demás a solucionar sus problemas, además también son muy sensibles, por los que suelen sentirse heridas fácilmente u ofendidas.

8. Nariz torcida: Las personas con este tipo particular de nariz tienen una naturaleza suave y amorosa. Son buenos estudiantes, amigos y socios. Saben escuchar y siempre se preocupan por los demás. Las personas con esta nariz torcida se comprometen mucho con lo que hacen.