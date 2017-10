[VIDEO] Los abuelos son la caña y este vídeo lo demuestra

Pocos vínculos son tan especiales como los que se crean entre un abuelo y un nieto. Prueba de ello es la escena que ha inmortalizado en su cuenta de Twitter una usuaria de esta red social, la escocesa Rio Smith (@Riosmithh), y que ha conmovido a miles de personas.

"Todas las mañanas mi abuela o mi abuelo salen y me saludan con la mano cuando paso en el autobús de camino al trabajo", escribió junto a este vídeo, según recoge Elena Santos en ElHuffPost.

Every morning my Gran or Grandad stand outside and wave to me when am on the bus to work😭💔 pic.twitter.com/8zWEPH211X