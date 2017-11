La «granja de trolls» que trabaja las 24 horas del día propagando informaciones falsas

El número de trolls de la «granja» varía según las informaciones facilitadas por diferentes extrabajadores, que lo sitúan entre las 400 personas y el millar, distribuidas en cuatro plantas estancas (no se relacionan unas con otras). Según Bespalov, el perfil de los contratados es el de jóvenes, principalmente mujeres, entre los 25 y 30 años. Frente a una minoría con un perfil político más radical, afín a Putin, la mayoría no tiene ideología y no cuestiona, ni muchas veces entiende, lo que hace.

En la primera planta del edificio, estaría ubicado el departamento de Medios;en la segunda, el de redes sociales; en la tercera, los bloggers, y en la última, además del comedor, trabajarían grupos ocupados en colgar información en redes como Facebook, Vkontakte (la versión rusa), Twitter y YouTube, según recoge Susana Gaviña en ABC.

Según el bloguero Marat Burkhard, que trabajó de manera encubierta durante dos meses en Internet Research, una de las funciones de los trolls es provocar discusiones en las redes. Los grupos estarían formados por tres personas, y una de ellas ejercería el papel de «villano», cuya labor es la de criticar al Kremlin. A este le contestan los otros dos, que acaban elogiando el liderazgo de Putin.

La labor de Bespalov, instalado en el primer piso, donde fue adscrito a un proyecto con el nombre de Ucrania 2, consistía en elaborar 20 artículos al día, de unas 800 palabras cada uno, en una web (worldukraine.com.ua), alojada en Ucrania. Otros trolls se ocupan de gestionar seis cuentas diferentes de Facebook y colgar 50 tuits al día en diez cuentas diferentes de Twitter. Los mensajes en FB deben ser de al menos 200 caracteres. Por norma general, la tarea diaria de cada redactor consiste en realizar al menos 135 comentarios al día, en 50 webs nuevas.

La empresa Internet Research fue fundada en el año 2014, pocos meses después de comenzar la crisis entre Ucrania y Rusia, que además del enfrentamiento armado sobre el terreno generó una guerra informativa (en la que el Gobierno de Putin parece haber encontrado su mejor arsenal). Durante meses los trolls de la granja generaron mensajes a favor de los pro-rusos separatistas y la política del Kremlin, al mismo tiempo que denunciaban las penalidades que sufrían los niños ucranianos en las guarderías de Kiev. Lo hacían desde perfiles falsos, que simulaban ser gente normal, como una ama de casa o un camionero. Su objetivo era generar un clima de opinión a favor de las políticas del Gobierno ruso.

Otro pico de trabajo para este ejército de «cibersoldados» tuvo lugar tras el derribo del avión de Malasya Airlines sobre Ucrania (en julio 2014), causado por un misil prorruso; y el asesinato del opositor Boris Nemtsov (febrero de 2015). Webs situadas en Ucrania, blogs, cuentas en las redes sociales con perfiles falsos, memes... propagaron infundios para neutralizar cualquier sospecha sobre el Kremlin.

Pero la red de mentiras se extiende más allá de Ucrania, alcanzando a Estados Unidos, tanto en la etapa del presidente Barack Obama, como durante la campaña electoral de 2016, con masivos mensajes contra Hillary Clinton. Internet Research estaría detrás de la contratación de miles de anuncios en Facebook, en EE.UU., en los que se abordaban temas sensibles, como la comunidad LGTB, el racismo y la islamofobía, elevando el nivel de crispación social entre los votantes.

También han sufrido la contaminación informativa varios países miembros de la Unión Europea (que sancionó a Rusia por la anexión de Crimea), durante sus campañas electorales (Francia y Alemania) o referendos (Reino Unido, con el Brexit;y España, por el separatismo catalán).

