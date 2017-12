El novio de esta chica se arrepintió de publicar esta foto por un pequeño detalle

Mira bien la imagen... ¿Aún no sabes por qué?

Esta es la historia de un descuido y de la vergüenza pública que pasó al darse cuenta de su equivocación, según recoge ElHuffPost.

Vallance conoció a Meghan en un bar. Pronto congeniaron y comenzaron a salir. Se hicieron novios y empezaron una relación estable. Tan estable, que a los dos meses ya se la presentó a su madre. En un momento dado, su madre le pidió a Maison que buscara en su cuarto una camisa que ella le había dado.

Cuando fue a buscarla se dio cuenta de que su novia, Meghan, la llevaba puesta. Y, como él mismo dice en su tuit: "Hice esta foto para que mi madre supiera que encontré la camisa que medio, pero Meghan es demasiado guapa como para no publicarla".

I took this picture to let my Momma know I found the shirt she got me, but Meghan is too pretty not to post I️t. pic.twitter.com/TpHsKr1qGx — Maison Vallance (@WhiteKidCanJump) 20 de noviembre de 2017

Brooke, amiga de Vallance, al ver la foto se dio cuenta de algo. De algo que podía ser embarazoso: "Me voy a arrepentir de esto según haga la pregunta, pero ¿las cuerdas...?"

I'm going to regret this as soon as I ask, but the ropes.....? — brooke tussey (@b_tuss) 20 de noviembre de 2017

En efecto, como vemos en la imagen, aparecen unas cuerdas rojas atadas al cabecero de la cama. Algo de lo que su madre no se percató, pese a que su hijo, por error (otro más), le enviara la fotografía. "Por suerte no ha pinchado la foto para ver las cuerdas".

Luckily she didn’t click the picture to see the ropes 😂 pic.twitter.com/jtmp5FNiRl — Maison Vallance (@WhiteKidCanJump) 21 de noviembre de 2017

Sin embargo, su tuit se ha convertido en todo un fenómeno viral y muchos respondieron tomándose la situación a cachondeo:

"Baby let's use the ropes tonight" pic.twitter.com/wcB6HfGJzN — Great Value Bobby V. (@FreekLuxx) 21 de noviembre de 2017

Not to be dramatic but this was literally my reaction lol pic.twitter.com/LRBwQ8LbmY — Maria Carrillo. (@MusicObsesion) 21 de noviembre de 2017

