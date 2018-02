Identifican una lengua que sólo hablan 280 personas en el mundo

Lingüistas de la Universidad de Lund en Suecia han encontrado una lengua previamente desconocida en la Península Malaya, que ha recibido el nombre de Jedek.

"La documentación de lenguas minoritarias en peligro como Jedek es importante, ya que proporciona nuevos conocimientos sobre la cognición y la cultura humana", dice Joanne Yager, estudiante de doctorado en la Universidad de Lund.

"Jedek no es un idioma hablado por una tribu desconocida en la jungla, como se podría imaginar, sino de un pueblo previamente estudiado por antropólogos. Como lingüistas, teníamos un conjunto diferente de preguntas y encontramos algo que los antropólogos se perdieron", dice Niclas Burenhult, Profesor Asociado de Lingüística General en la Universidad de Lund, quien recogió el primer material lingüístico de los hablantes de Jedek.

280 JEDEKPARLANTES

El idioma es una variedad Aslian dentro de la familia de lenguas Austroasiaticas y es hablado por 280 personas que se establecieron como cazadores-recolectores en el norte de la Península de Malasia.

Los investigadores descubrieron el lenguaje durante un proyecto de documentación lingüística, 'Tongues of the Semang', en el que visitaron varias aldeas para recopilar datos lingüísticos de diferentes grupos que hablan lenguas aslianas.

El descubrimiento de Jedek se hizo mientras estudiaban el idioma Jahai en la misma área.

"Nos dimos cuenta de que una gran parte de la aldea hablaba un idioma diferente. Usaban palabras, fonemas y estructuras gramaticales que no se usan en Jahai. Algunas de estas palabras sugerían un vínculo con otras lenguas aslianas que se hablaban muy lejos en otras partes de la península malaya".

IGUALDAD DE SEXOS Y CONVIVENCIA PACIFICA

La comunidad en la que se habla Jedek tiene más igualdad de género que las sociedades occidentales, casi no hay violencia interpersonal, alientan conscientemente a sus hijos a no competir, y no hay leyes ni tribunales.

Tampoco hay profesiones, más bien todos tienen las habilidades que se requieren en una comunidad de cazadores-recolectores. Esta forma de vida se refleja en el lenguaje. No hay palabras indígenas para las ocupaciones o los tribunales, y no hay verbos indígenas que denoten propiedad, como pedir prestado, robar, comprar o vender, pero hay un vocabulario rico de palabras para describir el intercambio.

"Hay muchas maneras de ser humano, pero con demasiada frecuencia nuestras propias sociedades modernas y principalmente urbanas se utilizan como el criterio para lo que es universalmente humano. Tenemos mucho que aprender, no sobre nosotros mismos, sino de las riquezas lingüísticas y culturales en gran medida indocumentadas y en peligro de extinción que existen", afirma Niclas Burenhult.

Joanne Yager y Niclas Burenhult han pasado largos períodos de tiempo trabajando con hablantes de idiomas Aslian. Esto es necesario para estudiar, observar y documentar los idiomas sistemáticamente, ya que no es suficiente simplemente realizar entrevistas.

Se estima que actualmente se hablan en el mundo 6.000 idiomas.

Alrededor del 80 por ciento de la población mundial habla uno de los principales idiomas del mundo, mientras que aproximadamente el 20 por ciento habla uno de los 3.600 idiomas más pequeños.

Los investigadores creen que aproximadamente la mitad de las lenguas del mundo se extinguirán dentro de 100 años.