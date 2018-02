Resuelven el misterio de la "Momia que grita"

Mientras que muchas momias egipcias se ven serenas, cuidadosamente envueltas en lienzos y acompañadas por objetos u ofrendas, una llevaba años desconcertando a los científicos por la espantosa expresión de su rostro.

Pero ahora, a 3.000 años de su muerte, los estudiosos creen que finalmente saben quién era y por qué se ve tan angustiada.

El egiptólogo y ex ministro de antigüedades Zahi Hawass aseguró en declaraciones al Al-Ahram Weekly que las pruebas de ADN han confirmado que es el príncipe Pentewere, que fue condenado a muerte y ahorcado por su papel en el asesinato de su padre, Ramsés III, que gobernó en el siglo XII a. C..

Esta momia no solo era inusual por la mirada agonizante en su rostro. "La encontramos cubierta de piel de oveja". "En la mente del antiguo egipcio ... cubrirse con piel de oveja significa que no estaba limpio, hizo algo (malo) en su vida", reveló el ex ministro de antigüedades.

La momia tampoco tenía un marcador de tumba, que según la costumbre en ese momento, le asignaba un rol en la vida futura. Sus manos y pies estaban atados y no se le dio un proceso de momificación tradicional.

"Simplemente lo dejaron secar en natrón y luego le echaron un poco de resina en la boca abierta", informó Al-Ahram Weekly.

Fuente: Infobae

