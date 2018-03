¿Sabes qué es la ‘trezidavomartiofobia’?

Existen cientos de miles de fobia. Algunas son más extrañas que otras y tienen nombres raros y extravagantes, como la trezidavomartiofobia, el miedo al martes y 13. Las personas que lo padecen sienten un miedo irracional a este día, hasta el punto de tener que ser tratados por especialistas.

Los más supersticiosos intentan justificar y echar las culpas de todo lo malo que les pueda ocurrir a la jornada en sí. De hecho, El miedo al martes y 13 es una superstición muy extendida en la población, pero normalmente no llega a convertirse en un problema mayor ni va más allá de un mal augurio. En cambio, los síntomas de esta patología, presentan un cuadro de síntomas basado en altos niveles de ansiedad, miedo e inseguridad, según recoge La Vanguardia.

Las personas que lo padecen sienten un miedo irracional a este día, hasta el punto de tener que ser tratados por especialistas

Las personas que padecen este temor tan intenso e irracional evitan todo tipo de compromisos sociales e intentan arreglarlo para que ese día puedan quedarse en casa. Aún así toman medidas de seguridad estrictas dentro de ellas, como no cocinar, no encender aparatos eléctricos o, incluso, no ducharse. Ni que decir que los viajes y celebraciones que caen en ese día son pospuestos o directamente no se hacen.

Una fobia similar que también se manifiesta este día es la triscaidecafobia, y la sufren aquellos que también temen al número 13 (indistintamente de si cae en martes o no). Conscientes de ello, en algunas construcciones, como hospitales y hoteles, la planta 13 se omite de manera que se salta directamente de la número 12 a la 14. También, con el objetivo de llegar a un mayor número de clientes, algunas compañías de vuelos internaciones no tienen fila 13 como Iberia, Emirates, Alitalia y Copa Airlines.

Dicho problema puede llegar a tal nivel que algunas ciudades directamente optan por eliminar su avenida 13. Del mismo modo, tampoco existen cazas de combate que terminen en ese número.

VÍDEO DESTACADO: Así es la exótica manía de Westbrook