Los mayas comerciaban con animales para sus sacrificios rituales hace 2.500 años

El análisis de isótopos de carbono, nitrógeno, oxígeno y estroncio ha revelado evidencia de que, hace 2.500 años, los mayas criaban y vendían perros y felinos, probablemente para su uso ritual.

"En Asia, Africa y Europa, la gestión de los animales fue de la mano con el desarrollo de las ciudades. Pero en las Américas, la gente puede haber criado animales con fines ceremoniales.

El crecimiento de las ciudades no parece estar directamente relacionado con la cría de animales", explica Ashley Sharpe, arqueóloga del Instituto de Investigación Tropical Smithsonian en Panamá, cuyo trabajo se publica en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Sharpe descubrió que el comercio y manejo de animales comenzó en el Período Preclásico hace unos 2.500 años y se intensificó durante el Período Clásico, haciendo que las ceremonias organizadas, que incluían sacrificio de animales y humanos y la crianza de animales para la alimentación, desempeñaran papeles importantes en el desarrollo de la civilización maya.

Los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones y electrones, pero diferentes números de neutrones y, por lo tanto, tienen distintas propiedades físicas. Por ejemplo, el carbono tiene dos isótopos estables: el carbono 12 con seis protones y seis neutrones y el carbono 13 con seis protones y siete neutrones.

El carbono en los cuerpos de los animales proviene de los tejidos vegetales que consumen directa o indirectamente.

La mayoría de las plantas usan el tipo más común de fotosíntesis para convertir el dióxido de carbono en carbohidratos. Este proceso deja en su mayoría el isótopo de carbono más ligero, el carbono 12, atrapado en moléculas de carbohidratos.

El maíz, la caña de azúcar y otras hierbas usan otro tipo de fotosíntesis que concentra moléculas de carbono 13 más pesadas. Los isótopos de nitrógeno en las proteínas demuestran un patrón similar.

Sharpe y sus colegas analizaron los isótopos en restos de animales de Ceibal, Guatemala, un sitio maya con una de las historias más largas de ocupación continua, y uno de los primeros sitios ceremoniales. La mayoría de los huesos y dientes que analizaron pertenecían al periodo Preclásico Medio Maya (700-350 aC).

"Los restos de animales se dividen en dos categorías, aquellos con isótopos de carbono más bajos, lo que indica que estaban comiendo principalmente plantas silvestres, y aquellos con isótopos superiores, que probablemente estaban comiendo maíz", explica. Todos los perros, dos pavos del norte, 'Meleagris gallopavo' --la especie de pavo que finalmente fue domesticada-- y uno de los dos gatos grandes probablemente comían maíz u otros animales que se alimentaban de maíz, como un pecarí (cerdo salvaje).

Debido a que las personas en la región a menudo mataban animales que entraban en jardines y áreas donde se cultivaban cultivos, es posible que los pecaríes y los pavos también hayan comido plantas de cultivo, pero es probable que los pavos se hayan utilizado para el final del Período Clásico.

Los huesos de los ciervos mostraban marcas de sacrificio, pero fueron cazados del bosque, no domesticados de acuerdo con el análisis isotópico de huesos, que también tenían isótopos de carbono más bajos.

Un gato grande y un gato más pequeño, probablemente un margay, 'Leopardus wiedii', tenían isótopos de carbono más bajos, lo que indica que comían animales que se alimentaban de plantas silvestres.

La relación de dos isótopos de estroncio refleja la geología local en una región. Un total de 44 de los 46 animales presentaban proporciones de isótopos de estroncio que coincidían con Ceibal y la región de las tierras bajas del sur circundante.

Sin embargo, para sorpresa de Sharpe, los huesos de la mandíbula de dos perros excavados en pozos profundos en el corazón del antiguo complejo ceremonial tenían proporciones de isótopos de estroncio que se asemejaban a las regiones más secas y montañosas cercanas a la actual Ciudad de Guatemala.

"Esta es la primera evidencia de las Américas de perros moviéndose por el paisaje --señal Sharpe--. Alrededor del 1000 aC hay evidencia de que los perros fueron trasladados a las islas en el Caribe, pero los restos de Ceibal están fechados alrededor de 400 aC".

Parte de la mandíbula y los dientes de un gato grande se encontraron con uno de los perros en el mismo depósito.

"Lo interesante es que este gran gato era local, pero posiblemente no salvaje --subraya Sharpe--. Basado en el esmalte de sus dientes, había estado comiendo una dieta similar a la de los perros desde que era muy joven. Quizás fue capturado y criado en cautiverio, o vivía cerca de las aldeas y comía animales que se alimentaban de maíz. Todavía hay que mirar el ADN para descubrir si era un jaguar o un puma".

Sharpe espera comprender más sobre el contexto de estos hallazgos.