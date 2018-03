En la Amazonía que se creía deshabitadas se ocultaba un millón de personas

Las partes de la Amazonía que se pensaba que habían estado casi deshabitadas albergaban en realidad poblaciones prósperas de hasta un millón de personas, según muestra una investigación reciente.

Arqueólogos han descubierto evidencias de que había cientos de aldeas en la selva lejos de los principales ríos, y que eran el hogar de diferentes comunidades que hablaban idiomas variados que tuvieron un impacto en el medio ambiente que les rodeaba.

Enormes partes del Amazonas aún no han sido exploradas por los arqueólogos, en particular las áreas alejadas de los principales ríos. Se había asumido que las comunidades antiguas habían preferido vivir cerca de estos canales, pero la nueva evidencia muestra que esto no era así.

El descubrimiento llena un vacío importante en la historia de la Amazonía y proporciona más evidencia de que la selva tropical --que alguna vez se pensó que no había sido afectada por la agricultura u ocupación humana-- ha estado, de hecho, fuertemente influenciada por aquellos que vivían en ella.

Arqueólogos de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, encontraron los restos de pueblos fortificados y misteriosos movimientos de tierra llamados geoglifos, zanjas hechas por hombres con extrañas formas cuadradas, circulares o hexagonales.

Los expertos todavía no conocen el propósito de estos movimientos de tierra, ya que algunos no muestran evidencia de estar ocupados. Es posible que fueran usados como parte de rituales ceremoniales.

Los arqueólogos descubrieron los restos en el actual estado de Brazillian de Mato Grosso. Al analizar los restos de carbón y la cerámica excavada, encontraron que un tramo de 1.800 kilómetros del sur de la Amazonia estaba ocupado continuamente desde 1250 hasta 1500 por personas que vivían en pueblos fortificados.

Los expertos estiman que habría habido entre 1.000 y 1.500 aldeas cerradas, y dos tercios de estos sitios aún no se han encontrado.

El nuevo estudio muestra que se estima que existen 1.300 geoglifos en 400.000 kilómetros cuadrados de Amazonia del Sur, con 81 encontrados en el área estudiada como parte de esta investigación.

Las aldeas a menudo se encuentran cerca, o dentro de los geoglifos. Están conectados a través de una red de calzadas y algunos han sido construidos de manera elaborada durante muchos años.

Los movimientos de tierra probablemente se realizaron durante las sequías estacionales, lo que permitió que los bosques se despejaran. Las áreas más secas todavía tenían suelos fértiles, donde los agricultores podrían cultivar y producir árboles frutales como las nueces de Brasil.

"Existe un concepto erróneo común de que el Amazonas es un paisaje intacto, hogar de comunidades dispersas y nómadas. Este no es el caso", dice el miembro del equipo de investigación Jonas Gregorio de Souza, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Exeter.

IMPACTO HUMANO EN EL MEDIO AMBIENTE

"Hemos encontrado que algunas poblaciones alejadas de los principales ríos son mucho más grandes de lo que se pensaba, y estas personas tuvieron un impacto en el medio ambiente que todavía podemos encontrar hoy en día --añade--. El Amazonas es crucial para regular el clima de la Tierra, y conocer más sobre su historia ayudará a todos a tomar decisiones informadas sobre cómo se debe cuidar en el futuro".

El profesor José Iriarte, de la Universidad de Exeter, otro miembro del equipo de investigación, subraya que la mayor parte del Amazonas no se ha excavado aún, pero estudios como el de estos científicos significan que están juntando gradualmente más y más información sobre "la historia de la selva más grande del planeta".

"Estamos muy contentos de haber encontrado tanta evidencia".