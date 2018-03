Descubren huellas humanas de hace 13.000 años en las costas de Canadá

Un grupo de arqueólogos descubrió 29 huellas humanas de unos 13.000 años de antigüedad cerca de las costas de Canadá, las más antiguas encontradas hasta ahora en la región, que podrían haber pertenecido a los primeros colonos norteamericanos.

El estudio, publicado este miércoles en la revista científica PLOS-ONE, fue llevado a cabo por la Universidad de Victoria (Canadá) tras varias excavaciones del sedimento a lo largo de la costa de la isla de Clavert, en la provincia de Columbia Británica, al oeste del país, según recoge RT.

13,000-year-old human footprints found off Canada's Pacific coast: a new evidence of human population living on the west coast of Canada at the end of last ice age https://t.co/8lY8RmRGcD pic.twitter.com/nFv8gWFazq