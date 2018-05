Sorprendente teoría revela cómo se movieron las piedras de Stonehenge: ”No fueron los humanos"

Stonehenge es un monumento megalítico tipo crómlech, oficialmente datado finales del neolítico (siglo XX a. C.), situado cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, a unos quince kilómetros al norte de Salisbury, según WP.

El conjunto megalítico de Stonehenge, Avebury y sitios relacionados fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.

Stonehenge está formado por grandes bloques de rocas metamórficas distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas. El exterior, de treinta metros de diámetro, está formado por grandes piedras rectangulares de arenisca que, originalmente, estaban coronadas por dinteles, también de piedra, quedando hoy en día solo siete en su mismo sitio. Dentro de esta hilera exterior se encuentra otro círculo de bloques más pequeños de arenisca azulada. Este encierra una estructura con forma de herradura construida con piedras de arenisca del mismo color. En su interior permanece una losa de arenisca micácea conocida como «el Altar».

Brian John, un científico galés, afirma haber resuelto el misterio de cómo fueron movidas las famosas piedras de Stonehenge (Reino Unido), y calificó las teorías previas como 'mitología', según RT.

De acuerdo con el experto, las rocas fueron movidas hace 500.000 años por unglaciar, que las llevó hasta la llanura de Salisbury desde una cantera en Gales, donde se cree que se originaron.

Una teoría popular sostiene que seres humanos llevaron o arrastraron las piedras hace 5.000 años, pero nunca se ha descubierto cómo esas personas de la edad de piedra pudieron lograr tal hazaña, informó el diario Daily Mail.

Según John, la evidencia apoya un escenario en el que esas piedras azuladas fueron llevadas al sitio por un glaciar. Su teoría también respondería a la pregunta de por qué los antiguos constructores de Stonehenge creían que esas gigantescas moles tenían un significado espiritual, que habría hecho válido el esfuerzo de transportarlas.

@WelshBooks Now available -- the lowdown on one of the greatest controversies of British prehistory. How -- and when -- did the Pembrokeshire bluestones travel to #Stonehenge? Welsh author Brian John separates the facts from the fantasies and unearths some very dodgy science. pic.twitter.com/XiT44IT7U2