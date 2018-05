Todavía sin resolver el inquietante misterio de los pies desmembrados que flotan en costas de Canadá

"El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible", decía Oscar Wilde.

Muchos autores como Carl Sagan se han preguntado por qué la gente busca y crea misterios donde no los hay y no presta atención a otros reales e igual de fascinantes, según el autor, según WP.A esta pregunta caben varias respuestas a falta, quizá, de teorías más firmes:

Para el historiador Adolfo Domínguez Monedero apunta que los misterios y su resolución es una parte importante del atractivo que desprenden ciertas disciplinas y ciencias, en concreto la Historia Antigua.En esta misma línea de pensamiento se coloca el ya citado Sagan para quien la experiencia de descubrir algo no se olvida, aún siendo "la última persona en el mundo en descubrirlo". Por lo tanto la existencia de misterios es necesaria para obtener el placer del descubrimiento.

Periodistas escépticos como Luis Alfonso Gámez, Javier Cavanilles o Mauricio-José Schwarz, entre otros, afirman que bajo muchos misterios, o falsos misterios, existe un afán de lucro por la comercialización de libros, revistas, pagos por entrada y otras prácticas. Sería el caso del origen del Sudario de Turín o las Caras de Belmez.

A principios de mayo de 2018, un hombre que paseaba por una playa en la provincia de Columbia Británica, Canadá, encontró un zapato en el que se calzaba un trozo de pierna humana desmembrada. Se trata del decimocuarto caso similar durante la última década, informa la Real Policía Montada de Canadá (RPMC), según RT.

Columbia Británica o Colombia Británica (en inglés: British Columbia; en francés: Colombie-Britannique), abreviada comúnmente BC, es una de las diez provincias que, junto con los tres territorios, conforman las trece entidades federales de Canadá, según WP. Su capital es Victoria y su ciudad más poblada, Vancouver. Está ubicada al oeste del país, limitando al norte con Yukón y Territorios del Noroeste, al este con Alberta, al sur con Estados Unidos, al oeste con el océano Pacífico y al noroeste con Alaska (EE. UU.). Con 4.648.055 habs a partir de 2017 es la tercera entidad más poblada, por detrás de Ontario y Quebec.

La Policía trata de averiguar a quién pudo pertenecer ese resto humano y si podría ser de alguna persona registrada como desaparecida. Hasta el momento no hay hipótesis valederas acerca del porqué, desde hace diez años, aparecen de manera misteriosa en esa parte de la costa pacífica pies desmembrados. Las autoridades policiales no han logrado establecer conexión alguna entre esos 14 casos, y hasta los momentos asumen que podría tratarse de suicidios o ahogamientos accidentales.

