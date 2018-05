En todas las veces que has intentado sin resultados la dieta milagrosa, te ha faltado todo esto para acertar

Con la llegada del buen tiempo se acrecienta la necesidad de sentirnos bien con nuestro cuerpo y mucha gente comienza a hacer un proceso de cambio de alimentación rápido, de hábitos nutricionales y deportivos, en lo que se conoce coloquialmente como la 'operación bikini'.

Cuando este proceso recibe este nombre inconscientemente por parte del individuo que la ejecuta, es que algo se está haciendo mal de partida. La psicóloga Ana Ocaña se adentra en el campo de la nutrición para dar algunas explicaciones y claves sobre lo que se debe y lo que no hacer al respecto, así como algunos consejos para abordar el buen trato a nuestro propio cuerpo empezando por la mente.

En el vídeo de apertura de esta información, Ocaña te pregunta cuántas veces has fracasado en estos intentos de mantener una dieta alimenticia o un entrenamiento deportivo y te ofrece la claves esenciales para que eso no vuelva a ocurrir. "Hay que observar qué cosas no funcionan y a partir de ahí trabajar con coherencia para cambiar los hábitos ineficaces".

Después, la psicóloga Ana Ocaña aborda el estrés y la ansiedad en relación con la forma de alimentarnos, cómo nos afectan y qué debemos hacer para ponerles freno:

El estrés y la ansiedad; los impulsos en la ingesta.

Por último, ¿cuántas veces has decidido hacer una dieta y al final ha sido una cuestión de días o semanas? Lo importante aquí no es hacer una u otra dieta, ni la época del año, ni la dureza que nos apliquemos a nosotros mismos, sino otra serie de cuestiones que aborda Ana Ocaña:

"Muchas veces sustituimos nuestras necesidades emocionales con un aporte de comida, y todo esto hay que ponerlo en su sitio".

¿Cuántas veces has intentado hacer dieta y has fracasado?