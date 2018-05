Esta proteína es el eslabón perdido que forma el 'esqueleto' de las células

Investigadores de Princeton han identificado cómo el cuerpo crea los filamentos de tamaño micrométrico, conocidos como 'microtúbulos', que dan forma al esqueleto de nuestras células.

Utilizando una nueva técnica de imágenes, Sabine Petry y los investigadores en su laboratorio pudieron demostrar que una proteína llamada XMAP215, previamente conocida solo para ayudar a los microtúbulos a crecer más rápido y más tiempo, es necesaria para crear el núcleo de cada microtúbulo. Su trabajo aparece en la edición de mayo de la revista Nature Cell Biology.

Durante 30 años, los investigadores en el campo han sabido que los microtúbulos pilares se construyen con ladrillos llamados "tubulina" que crecen a partir de un núcleo diminuto, y la mayoría estuvo de acuerdo en que la g-tubulina era el único compuesto que podía crear ese núcleo.

Pero había un problema, dijo Petry. Los pocos investigadores que tuvieron éxito en aislar g-TuRC descubrieron que cuando lo colocaron en un tubo de ensayo, tuvieron un rendimiento espectacular en la creación de núcleos de microtúbulos.

"El campo de microtúbulos ha sabido [que g-tubulina] no es suficiente, y que otros factores, que no se conocían, también eran necesarios para una actividad completa", dijo Eva Nogales, profesora de biología molecular y celular en la Universidad de California. -Berkeley que no estuvo involucrada en esta investigación.