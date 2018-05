Descubren que las aves de suelo se salvaron del evento que extinguió a los dinosaurios

Las únicas aves que sobrevivieron al evento de extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, --el asteroide que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años--, vivían en el suelo.

Aparentemente, fue así porque el impacto del asteroide destruyó los bosques en todo el mundo y pasaron cientos o incluso miles de años hasta que se recuperaron, según múltiples líneas de evidencia, que incluyen el registro de fósiles de plantas y la ecología de aves antiguas y modernas, de un estudio publicado en Current Biology.

"Nos basamos en una variedad de enfoques para unir esta historia", dice el autor principal Daniel Field, del 'Milner Center for Evolution' en la Universidad de Bath, Reino Unido. "Concluimos que la devastación de los bosques después del impacto de los asteroides explica por qué las aves que habitan en los árboles no sobrevivieron en este evento de extinción --añade--. Los antepasados de las aves modernas que vivían en los árboles no se movieron a los árboles hasta que los bosques se recuperaron de la extinción causada por el asteroide".