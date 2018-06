Propone matrimonio a su novia dentro de un estanque lleno de cocodrilos y por poco le sale muy caro

Los crocodilios (Crocodilia) son un orden de grandes reptiles predadores semiacuáticos, según wp. El orden incluye a los cocodrilos (familia Crocodylidae), los aligátores y caimanes (familia Alligatoridae) y los gaviales (familia Gavialidae). Aunque a menudo se utiliza para referirse a todos ellos, de forma estricta el término 'cocodrilo' se refiere solo a los miembros de la familia Crocodylidae.

Un hombre casi ve perecer en las fauces de un cocodrilo sus planes de proponer matrimonio a su novia en Melbourne, Australia. Michael Beltrami quiso sorprender a Katie Johnston con el anillo en un ambiente lleno de adrenalina, pero fue él quien se llevó la sorpresa, según RT.

La aventura ocurrió en abril en Darwin's Crocosaurus Cove, un estanque con dos enormes cocodrilos en el que los visitantes pueden sumergirse mediante la 'jaula de la muerte', un cilindro transparente que brinda protección mientras se observa a esos reptiles de cerca.

#Headlinechallenge: Michael Beltrami proposes to girlfriend Katie Johnston in a "Cage of death" surrounded by crocodiles in Darwin's Crocosaurus Cove and she said "yes"...CROCODILE DONE DEAL pic.twitter.com/5757JbVxyM