¿Sabes por qué a los 30 dejamos de escuchar nuevos estilos musicales?

Un estudio realizado por Deezer, una de las más importantes plataformas de música online, ha intentado averiguar como son los gustos de sus usuarios. Y los resultados ofrecen datos muy interesantes.

Según este informe, los más jóvenes son los que más experimentan intentando descubrir nuevos artistas y nuevos estilos. Hasta ahí no hay sorpresa alguna. De hecho, el pico máximo de experimentación musical parece producirse a las 24 años, una edad en la que los usuarios pueden escuchar a una media de diez músicos desconocidos para ellos a la semana. Pero,a partir de ahí, esa experimentación comienza a descender, según recoge IFL Science y Vicente Fernández en quo.

Y a partir de los 30 años se da un fenómeno curioso. Las personas comienzan a escuchar prácticamente siempre las mismas canciones, y sus ansias de realizar nuevos descubrimientos o de experimentar otros estilos diferentes a los que siempre han escuchado, se reducen cada vez más. Pero, ¿por qué sucede esto?

Para intentar explicarlo, el investigador Seth Stephens-Davidowitz realizó un estudio en el que encontró datos muy curiosos, tal y como explicó en un artículo que escribió en The New York Times. Por ejemplo, a muchas mujeres de entre 40 y 50 años les encantaba la canción Just Like Heaven de The Cure, que fue muy popular cuando ellas tenían entre 10 y 20 años. Y algo parecido ocurría con mujeres de entre 60 y 70 años, a las que les gustaba Pretty woman, de Roy Orbison, que se hizo famosa cuanto tenían también entre 10 y 20 años.

Según el especialista, los adolescentes son más sensibles que el resto de las personas a la música que les rodea, que ejerce sobre ellos una influencia mayor. Por eso, es muy probable que si una canción te gusta cuando te encuentras en esa etapa de tu vida, te acompañe ya para siempre.

Pero tampoco hay que olvidar otros factores como la nostalgia, que pueden influir en el hecho de que a partir de los 30 nos gusten tanto las canciones que escuchamos cuando fuimos jóvenes, en un intento de recuperar las sensaciones que experimentamos entonces. Sea como sea, lo que parece cierto es que para la mayoría de las personas las posibilidades de engancharse a un nuevo estilo musical se reducen cuando se supera esa frontera de edad.

