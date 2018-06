Crean una supermujer del futuro y el resultado asusta

La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animales y de su cultura, que es el rasgo único no biológico. Para abarcar la materia de su estudio, la antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias sociales y las ciencias naturales. La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimiento sobre el ser humano en diversas esferas, según wp, intentando abarcar tanto las estructuras sociales de la actualidad, la evolución biológica de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que han desaparecido y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad.

La profesora de Anatomía y Antropología de la Universidad de Bristol (Reino Unido), Alice Roberts, ha creado un modelo de mujer 'ideal' del futuro, recoge Daily Mail, según RT.

La paradoja es que esa mujer carece de un cuerpo bello, tiene orejas de murciélago, piel de rana y una bolsa de canguro. Y más bien recuerda a un personaje mítico de 'El Señor de los Anillos'.

A pesar de poseer un cuerpo alejado de los estándares actuales de belleza, esa criatura extraña sí está preparada para afrontar trastornos físicos. De acuerdo con la experta, el cuerpo del ser humano es bastante vulnerable debido a que las personas padecen muy a menudo distintas enfermedades.

Anatomical oddity - join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO