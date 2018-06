¿Sabías que la gente más creativa tiene más sueños violentos?

Resulta bastante complicado intentar estudiar el significado de las pesadillas, si es que lo tienen. Ya que pueden deberse a muchas causas: desde una mala digestión, a una postura incorrecta al dormir. Pero también hay numerosos estudios que revelan que algunas pesadillas pueden ser el fruto de ideas o miedos atrapados en nuestro inconsciente. Ahora, un equipo del Institute for Experimental Psychology at the Heinrich-Heine University Düsseldorf, en Alemania, ha intentado desentrañar un poco más este fascinante tema, según recoeg IFL Science y Vicente Fernández en quo.

Los investigadores realizaron un experimento con personas que tenían pesadillas con bastante frecuencia. A todos ellos les pidieron que apuntaran lo que recordaban de dichos sueños durante un mes, y también les sometieron a diversos tests para averiguar su grado de neurosis, su creatividad, y también si habían vidido en carne propia episodios violentos.

Los resultados revelaron que casi el 28% de todos los sueños reportados incluían agresiones violentas a otras personas, muchas de las cuales acababan con una muerte. Aunque la mayoría de esos homicidios se producían en casos de defensa propia. Las pruebas también revelaron que las personas que habían vivido o presenciado actos violentos eran más propensas a tener este tipo de sueños.

Pero también se observó que aquellos que puntuaban más alto en las pruebas de creatividad también tenían más sueños en los que agredían o mataban a alguien. ¿A qué puede deberse esta circunstancia? Los investigadores reconocen que necesitan hacer más experimentos para llegar a una conclusión, aunque creen que ese tipo de sueños tan elaborados puede ser una forma creativa de nuestra mente para luchar contra los miedos del inconsciente.

