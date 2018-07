¿Sabías que los ricos son menos generosos que los pobres?

Siempre se ha dicho que la gente más modesta suele ser más solidaria que aquellos que más tienen.

Y, ahora, esa creencia parece confirmarse gracias a un experimento realizado por un equipo de la Queen Mary University of London. Los investigadores realizaron un ejuego con voluntarios que fueron divididos en dos grupos (ricos y pobres), lo que determinaba su nivel de recursos.

Los del grupo de los ricos fueron a su vez divididos en otros dos grupos. a unos se les entregó su fortuna sin más, como si les hubiese tocado en un juego de azar, y al resto se les obligó a superar una serie de pruebas para conseguitla.

Luego, todos ellos, tanto ricos como pobres, tenían que decidir hacer una donación a un fondo común, que posteriormente se repartiría entre todos los participantes, según recoge ScienceAlert y Vicente Fernández en quo.

Y lo que se observó es que aquellos que tenían menos recursos hicieron mayores donaciones. En cambio, las de los ricos fueron significativamente menores. Mucho más en el caso de aquellos que habían tenido que superar pruebas para conseguir su fortuna.

Por supuesto, no pasa de ser un estudio limitado y observacional, pero arroja algunos elementos de interés sobre los que seguir estudiando. Por ejemplo, los investigadores resaltan que hay una tendencia entre las personas que han construido sus fortunas con su propio esfuerzo, a conservar aquello que se han ganado, y a no compartirlo con el resto. Igualmente, no todos los pertenecientes al grupo de los pbores hacían mayores donaciones por solidaridad, sino porque pensaban que al ser mayor el bote resultante, tocarían también a una mayor parte en el reparto final.

