Si te preocupa tu cerebro, quizá deberías dejar de usar corbata

Si un extraterrestre llegase a la Tierra y viese como los hombres visten para ocasiones formales, probablemente se sorprendería de ver que éstos voluntariamente se colocan un pedazo de tela alrededor del cuello impidiendo el flujo adecuado de sangre y oxígeno al cerebro.

Al parecer esa también fue la hipótesis de un grupo de investigadores alemanes, quienes encontraron que las corbatas ajustadas reducen el flujo de sangre al cerebro al aplastar las venas del cuello.

Los resultados han sido publicados en la Neuroradiology.

Robin Lüddecke del Hospital Universitario de Schleswig-Holstein en Alemania y sus colegas escanearon los cerebros de 15 hombres jóvenes sanos antes y después de ponerse una corbata, según recoge Victor Román, N+1.

Cada participante recibió instrucciones de hacer un nudo de Windsor y apretarlo hasta el punto de una ligera incomodidad.

Justo después de que los hombres estrecharon los lazos, el flujo de sangre en sus cerebros cayó en un promedio de 7.5%. Por el contrario, no se observaron cambios en el flujo sanguíneo cuando el experimento se repitió con 15 hombres que no se pusieron una corbata.

Los científicos encontraron que el uso de un lazo comprime las venas en el cuello, empujando la sangre hacia el cráneo y creando una acumulación de presión.

Es muy probable que esta presión adicional aplaste los vasos sanguíneos del cerebro y reduzca el flujo sanguíneo, dice Lüddecke.

Para Steve Kassem, del Neuroscience Research Australia en Sydney, es poco probable que una caída del 7.5% en el flujo sanguíneo produzca algún síntoma en el cerebro de una persona sana.

Sin embargo, sí podría crear problemas para los fumadores, las personas mayores o aquellos con presión arterial alta, que pueden tener flujo sanguíneo lento debido a vasos bloqueados o dañados en sus cerebros.

En este grupo de alto riesgo, una caída adicional en el flujo sanguíneo debido al uso de corbatas podría causar dolores de cabeza, mareos y náuseas. Los estudios han encontrado que la restricción sanguínea a largo plazo al cerebro está asociada con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, aunque es poco probable que el uso de corbata tenga un efecto tan severo, dice Kassem.

Una solución, dice Kassem, es usar una corbata más floja aunque pueda parecer desalineado. "Creo que probablemente ahora tenemos suficiente espacio como para decir: 'Bien, tal vez deberíamos dejar de usar ataduras por completo'", agrega.

Otra solución sería simplemente dejar de usarlas. Después de todo, la verdad es que, desde un punto de vista lógico, las corbatas no tienen ningún sentido: son incómodas, no cumplen ninguna función que no sea estética, son una potencial arma en contra del que las usa y como se puede ver ahora, podrían causar daños al cerebro.