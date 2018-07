El filósofo Peter Singer en Inteligencia Artificial, transhumanismo y ética

Peter Singer es posiblemente el filósofo vivo más influyente de nuestros días. Su libro sobre Liberación Animal, básicamente inició el movimiento por los derechos de los animales y su libro de texto sobre Ética Práctica es el texto de filosofía estándar de los estudiantes de primer año. No es de extrañar que en 2005 Time Magazine llamara a Peter Singer una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y para mí, personalmente, tener al profesor Peter Singer en Singularity.FM fue un sueño hecho realidad, según singularityuweblog.

Durante nuestra conversación de una hora con Peter Singer, cubrimos una variedad de temas interesantes tales como: ética y filosofía; por qué él no es un amante de los animales; por qué es un vegano flexible; Carne impresa en 3D; Los mentores personales y las inspiraciones de Peter; transhumanismo y naturaleza humana; sus mayores sueños y miedos; por qué fui vegano; su mayor falla ética; Ayn Rand y objetivismo; cambio climático, instinto y evolución; inteligencia y ética; si la extensión de la vida es moral; IA y la singularidad tecnológica; tecnología y ética.



¿Quién es Peter Singer?

Peter Singer puede ser, como The New Yorker lo llama, el "filósofo vivo más influyente" del planeta. El académico australiano se especializa en ética aplicada, a la que adopta un enfoque secular y utilitario: minimiza el sufrimiento y maximiza el bienestar. Ganó reconocimiento en la década de 1970 con su novedoso libro Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, que cuestiona la tendencia de la sociedad a poner las necesidades humanas por encima de las de los miembros de otras especies. Y atrae a los críticos que objetan su argumento fascinante a favor de la obligación de ayudar a los pobres del mundo que pone el listón tan alto que significa que casi todos vivimos sin ética. Su defensa de la eutanasia y el infanticidio, en algunas circunstancias, ha llevado a protestas contra sus conferencias y su posición docente en Princeton.

Pero el cuerpo de trabajo colectivo de Singer es más aclamado que controvertido. Ha escrito el texto clásico Practical Ethics y muchos otros libros, con más en progreso. Da conferencias en Princeton, donde es profesor de bioética, y en la Universidad de Melbourne, donde es un profesor laureado. Puede encontrar docenas de ensayos breves y brillantes en Project Syndicate, donde Singer examina las cuestiones filosóficas que rodean temas actuales como Obamacare, piratería informática y obesidad.

VÍDEO DESTACADO: La Inteligencia Artificial cambiará el modo en que hacemos medicina