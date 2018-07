Este científico predijo que viviría hasta 150. Ahora ya no está tan seguro

Alex Zhavoronkov aún era joven cuando se obsesionó con superar los límites de la vida humana. En su carrera de casi 20 años, trabajó como científico informático e investigador en biotecnología. Ahora con 38 años, Zhavoronkov está trabajando con inteligencia artificial y Big Data en Insilico, una empresa de biotecnología donde es el CEO. Y él cree firmemente que el envejecimiento de la investigación es el campo de la ciencia más importante en este momento, según futurism.

En el pasado, Zhavoronkov afirmó que esperaba vivir hasta los 150 años, pero ahora es más conservador. Es escéptico en cuanto a que veremos cambios tan drásticos en la vida humana tan pronto. Todavía quedan demasiados obstáculos por despejar, y él siente que el clima político y económico actual no es exactamente propicio para la investigación costosa y experimental de la longevidad. Para ser claros, él sí cree que la humanidad algún día vivirá tanto, pero no tan pronto como pensó

Algún día, argumenta Zhavoronkov, construiremos un futuro en el que los seres humanos puedan vivir más tiempo y de forma más saludable, disfrutando de vidas productivas mucho más allá de las edades que nunca creímos alcanzar. Para llegar allí, los poderes solo necesitarán cambiar su enfoque y decidir que vale la pena seguir con la longevidad. Y su empresa, junto con otras que están investigando grandes volúmenes de datos, seguirá adelante hasta que eso suceda.

Es difícil argumentar que los científicos no deberían encontrar formas de ayudar a las personas a vivir más tiempo. Zhavoronkov sostiene que la longevidad debería ser un derecho humano fundamental: el derecho a vivir lo más posible. Democratizar la tecnología de la longevidad en toda la sociedad significaría reducir o poner fin a muchas de las enfermedades y condiciones que enfrenta la gente en la actualidad.

Vivir más tiempo y más saludable ayudaría a las personas a disfrutar de una mejor calidad de vida, pero también evitaría o resolvería muchos de los problemas que enfrenta nuestra economía: tenemos una población envejecida, un mercado de trabajo que deja a muchos subempleados y mal pagados, y un sistema de salud sobrecargado . Presumiblemente, vivir más tiempo arreglará la economía porque la gente envejecerá sin que se vuelva frágil: nuestros descendientes eternos pasarán menos tiempo en el hogar de ancianos y más tiempo en la oficina.

El argumento económico es convincente para las personas que manejan los fondos para las subvenciones que financian la investigación, pero hasta ahora no ha sido suficiente para ellos canalizar dinero hacia el campo, donde Zhavoronkov cree que es más necesario.

"Esto es muy frustrante", dice acerca de la necesidad de centrarse en argumentos económicos en lugar de morales. "Pero esta es la naturaleza de la sociedad actual. La gente en los países desarrollados ya ha satisfecho la mayoría de sus necesidades básicas, pero en lugar de centrarse en asegurar el futuro, se concentran en los eventos de hoy ". "La gente en los países desarrollados ya ha satisfecho la mayoría de sus necesidades básicas, pero en lugar de centrarse en asegurar el futuro, se centran en los eventos de hoy".

Zhavoronkov cree que el gobierno avanza demasiado lento con las prioridades equivocadas. Las compañías farmacéuticas han consolidado demasiado poder y pasan por alto demasiadas tecnologías emergentes para llevarnos allí. Sugiere que la economía agobiada por la deuda se dirige hacia un declive agudo, que los medios distraen a las personas del futuro y que el público valora a las celebridades por sobre los astronautas y los expertos calificados.

Para el año fiscal 2019, el presupuesto militar de los EE. UU. Es de aproximadamente $886 mil millones. El presupuesto para el Departamento de Salud y Servicios Humanos es de $68.4 mil millones, una caída del 21 por ciento con respecto al presupuesto de 2017.

"Claramente, los gobiernos y las personas a las que representan tienen sus prioridades fuera de lugar y prefieren centrarse en los acontecimientos actuales y no en el futuro", dice Zhavoronkov.

Es imposible hablar de la longevidad: descifrar los secretos biológicos del envejecimiento y revertirlos para mantener a las personas jóvenes, sanas y bellas, sin hablar de la exageración sin garantías que generalmente lo rodea. Tomemos telómeros, capas protectoras alrededor de nuestros datos genéticos que se degradan con el tiempo. Decenas de artículos para la prensa lega sugieren que los investigadores están interesados ​​en aprender a proteger los telómeros basándose en la suposición de que hacerlo nos podría ayudar a vivir más tiempo. Pero una revisión de 2014 de toda la evidencia científica existente concluyó que alargar los telómeros para prevenir la desintegración cromosómica sería completamente diferente de mantener a las personas sanas.

La publicidad desorientada y los tomadores de decisiones equivocados llevaron a Zhavoronkov a cubrir sus apuestas. "Anteriormente, he sido más optimista y descuidado con las predicciones", dice Zhavoronkov, refiriéndose a sus predicciones sobre su propia esperanza de vida. "Si bien la tasa de progreso es casi exponencial, todavía estamos demasiado lejos de ver intervenciones tangibles de longevidad donde se puede ver para creerlo".

"Creo que no hay nada más importante que la investigación de la longevidad en esta vida", dice Zhavoronkov.

Cuando era adolescente, Zhavoronkov trabajó para vivir más tiempo practicando yoga, estudiando medicina tradicional y siguiendo una dieta saludable. Él quería ser doctor. Pero luego se dio cuenta de que toda la dieta y el ejercicio en el mundo solo podían ayudar mucho y se desilusionaron con la medicina.

"La dieta, la medicina tradicional, el ejercicio y el yoga no ayudarán a superar el envejecimiento, solo pospondrán algunos de los procesos y retrasarán la aparición de enfermedades relacionadas con la edad", dijo Zhavoronkov a Futurism. "No se ven muchos yoguis de 120 años y el récord de 122,5 años [de mayor esperanza de vida] pertenece a una mujer que dejó de fumar en sus 100 años y nunca hizo dieta. ¿Cuál es el propósito del trabajo duro, el ejercicio y la vida en general si no puedes mejorar continuamente tu entorno y el que te rodea?

Zhavoronkov sostiene que probablemente la longevidad mejorada no se produzca en los próximos años y que no dependa en absoluto de las terapias genéticas, como afirman algunos defensores. Una vez comparó la emoción que rodeaba la longevidad con el auge original de internet: muchas promesas a corto plazo que nunca llegaron a existir, pero muchos éxitos y desarrollos a gran escala en el futuro (tales afirmaciones pueden al menos ser útiles para recaudar fondos, añade).

Por el contrario, cree que la clave para descubrir nuevos medicamentos y tratamientos radica en las colaboraciones entre las grandes compañías de datos y las compañías farmacéuticas, combinando el conocimiento molecular con algoritmos potentes.

Ahí es donde entra en juego el equipo de Zhavoronkov. Han desarrollado algoritmos artificialmente inteligentes que pueden conceptualizar y diseñar nuevas moléculas para usar en tratamientos que aumentan la longevidad. También han desarrollado sistemas de inteligencia artificial que pueden examinar grandes conjuntos de datos del mundo real para crear recomendaciones y herramientas personalizadas para las personas que quieren maximizar su tiempo por encima del polvo, por así decirlo.

Además de usar la inteligencia artificial para encontrar y desarrollar nuevas drogas, el equipo de Zhavoronkov también publicó recientemente un artículo que utiliza un algoritmo de aprendizaje automático para rastrear con precisión cómo cambian nuestros músculos a medida que envejecemos, conectando el proceso de envejecimiento a genes específicos. Desarrollar formas de medir el envejecimiento ayuda a Zhavoronkov y su equipo a comprender cómo nuestros cuerpos cambian con el tiempo y, finalmente, qué podemos hacer al respecto.

Zhavoronkov también ha comenzado a probar científicamente sus ideas. "Estamos realizando una validación experimental con los laboratorios más increíbles del mundo", dice. "Espero que esta técnica nos permita acelerar y mejorar la industria farmacéutica, una de las industrias más ineficientes, burocráticas y elitistas del planeta".

En un mundo ideal, los cambios transformadores se propagarán a través de la atención médica dentro de diez a quince años, predice Zhavoronkov. Pero está decepcionado de que su compañía y otros equipos que trabajan en investigaciones reales y basadas en la ciencia sobre la longevidad no hayan recibido más publicidad.

"No creo que haya productos farmacéuticos independientes para la longevidad", dice Zhavoronkov. "Habrá procedimientos integrales de diagnóstico, terapéuticos y clínicos. Y para llegar necesitamos una balanza y necesitamos compañías como Amazon y Alibaba que saben mucho sobre nosotros para entrar en el campo ".

Para desarrollar tratamientos individuales y medicamentos destinados a mejorar una vida saludable, los algoritmos que Zhavoronkov y otros están usando necesitarán resolver todos nuestros esfuerzos médicos sobresalientes. No es suficiente que la inteligencia artificial aprenda exactamente cómo envejecen nuestros músculos; de hecho, detener el proceso además de proteger a las personas de las principales causas de muerte, como las enfermedades del corazón y el cáncer, es un problema completamente diferente. Todavía no está claro qué algoritmo encontrará la manera de mantener nuestros corazones latiendo, nuestras neuronas encendidas y, sí, mantener nuestros telómeros largos y bonitos.

Todavía hay muchas preguntas para responder (los científicos incluso debaten cuál es la duración máxima de la vida humana y si existe tal limitación). Y tendremos que resolverlos antes de que veamos un avance en la longevidad. Predecir que esto sucederá "en las próximas décadas" no es útil. Está lo suficientemente cerca como para ser emocionante y justificar los fondos de las subvenciones, pero lo suficientemente lejos como para que los científicos puedan dar cuenta de obstáculos imprevistos y tal vez incluso retirarse antes de que se acabe el tiempo. Es un futuro tentador que está permanentemente ligeramente fuera de alcance.

Eso no quiere decir que todo esto sea una tontería, que no deberíamos seguir buscando respuestas. El hecho de que todavía no podamos ver los pasos tangibles que nos llevarán a la verdadera longevidad humana, un desarrollo que indudablemente cambiará el mundo para bien, no significa que no estén ahí.

Zhavoronkov, por su parte, nunca piensa en los obstáculos a su manera. "Las limitaciones provienen de nuestra comprensión actual de la tecnología y no estarán allí en el futuro. Necesitamos enfocarnos en lo que está disponible hoy a la vanguardia y llevarlo al siguiente nivel ".

