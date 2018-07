Este actor británico que estuvo muerto 7 minutos cuenta qué vio en el más allá

Hay diversas referencias escatológicas en la mitología egipcia, griega, romana y escandinava. Cada religión tiene su propia visión escatológica según sus creencias sobre el devenir de los tiempos. En muchas de ellas el hombre, individual y colectivamente, trasciende al mundo terrenal y existe por la eternidad en realidades radicalmente distintas a la vida conocida, algunas de ellas dichosas (Cielo) y otras de condenación (infierno), según wp.

Shiv Grewal, actor de la compañía de teatro británica Royal Shakespeare Company (RSC), ha revelado al diferentes medios de de Reino Unido qué vio en el 'más allá' cuando experimentó una muerte clínica, según rt.

Hace cinco años, este artista sufrió un paro cardiaco y permaneció clínicamente muerto durante siete minutos antes de que le reanimaran, un periodo en el que experimentó algo similar a sentirse "en un vacío" aunque, al mismo tiempo, "tenía emociones y sensaciones".

Grewal ha confesado que "era consciente de que mi cerebro se estaba muriendo y pedía ayuda a gritos", pero también sabía que había una posibilidad de volver a casa".

Este británico de 60 años ha descrito su experiencia como "soñar despierto" o "un viaje cósmico": "En un momento dado, viajaba sobre la Luna y podía ver meteoritos y todo el espacio".

Asimismo, ha detallado que pudo elegir permanecer allí o regresar a la vida: "Sentí que había un conjunto de posibilidades y que me ofrecían varias vidas y reencarnaciones, pero no las quise".

