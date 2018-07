Una mujer se estrella desde un acantilado y sobrevive durante 7 días gracias al agua de su coche

El agua destilada es aquella sustancia cuya composición se basa en la unidad de moléculas de H2O y ha sido purificada o limpiada mediante destilación. La potabilización del agua se aplica a aguas no aptas para el consumo humano, las cuales a veces sufren procesos para matar microorganismos y extraer partículas y metales que puedan ser dañinos al organismo y transformarlas en agua potable. El agua destilada, al estar libre de estos compuestos, no requiere de potabilización. Además se utiliza como recurso en todas las viviendas en particular y es muy importante para la vida, según wp.

Una mujer de 23 años que se precipitó con su automóvil desde un acantilado de 60 metros ubicado en la costa de California (Estados Unidos) sobrevivió al siniestro y durante una semana tuvo que beber el agua del radiador del vehículo para mantenerse con vida, informa Reuters, según rt.

Angela Hernandez despareció el pasado 6 de julio y nadie la encontró hasta que unos senderistas avistaron su todoterreno accidentado el 13 de este mes en el área Gran Sur.

Woman survives on radiator water for a week after car crashes off cliff https://t.co/JR2W9VzlJI pic.twitter.com/EnoJ4COOOi — Rosena Falconi (@RosenaFalconi) 15 de julio de 2018

Los servicios de emergencia tuvieron que emplear un helicóptero para rescatar a la víctima, quien explicó que se desvió de su ruta para no chocar contra un animal.

Woman survives seven days on radiator water after California crash https://t.co/UHoqvWwk3m pic.twitter.com/jfJdMBCJ3p — Reuters Top News (@Reuters) 15 de julio de 2018

Hernandez fue trasladada a un hospital con una contusión, pero en estos momentos se encuentra estable.

