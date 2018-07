Así es el primer robot gigante del mundo

Las fantasías futuristas de convivir con robots gigantes y mega máquinas se han acercado a la realidad estos días, cuando el proyecto AutoHaul™ completó en Río Tinto la primera entrega de mineral de hierro por parte de un tren autónomo en Pilbara, en el oeste de Australia. Se espera que el proyecto funcione a pleno rendimiento durante este año, convirtiéndose en la primera red ferroviaria totalmente autónoma de larga distancia del mundo.

El vehículo, que consta de tres locomotoras y transportaba alrededor de 28.000 toneladas de mineral de hierro, viajó más de 280 kilómetros y fue monitoreado remotamente por operadores del Centro de Operaciones de Río Tinto en Perth, a más de 1.500 kilómetros de distancia, según Beatriz de Vera en N+1.

Para Lido Costa, ingeniero principal, se trata de robots autónomos gigantes, porque una vez que se encuentran en curso, toman todas las decisiones. "Hay un controlador de trenes en el Centro de Operaciones en Perth que establece la ruta, pero una vez que está funcionando, las computadoras de a bordo y las computadoras del Centro de Operaciones toman el control y toma sus propias decisiones", señala.

El equipo afirma que una red de computadoras se asegura de que el tren se mantenga al límite de velocidad, no se encuentre con otros trenes u otros trenes que no se topan con él, o de que no haya nada que obstruya los pasos a nivel, “y hay muchos otros dispositivos para proteger a las personas y los equipos. Por ejemplo, si una de las ruedas tiene una falla, el tren se comprará para detenerse o si se rompe uno de los acopladores del tren. , el sistema lo recogerá y detendrá el tren”, explica Costa.

Según los autores del proyecto, las principales ventajas de la transición desde los trenes operados manualmente a un sistema completamente autónomo son la seguridad y la productividad. "Estamos eliminando la necesidad de transportar a los conductores 1,5 millones de kilómetros cada año hacia y desde los trenes a medida que cambian su turno. Esta actividad de alto riesgo es algo que los trenes sin conductor reducirán en gran medida", concluye.