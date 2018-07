Momia 'alien': Investigación critica la ética y el análisis genómico del estudio estadounidense

En la cultura popular y en la ufología, se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de algún sitio ajeno a La Tierra.​ La mayor parte de las personas solo tiene en cuenta esta definición al referirse a los seres provenientes del espacio exterior. Por lo general, la vida extraterrestre inteligente se asocia al fenómeno ovni, según rt.

Una nueva investigación ha puesto en duda el análisis esquelético y genómico realizado a la momia de Atacama, bautizada como Ata, y más conocida como la 'momia alien', por su particular forma de cono en la cabeza, según rt.

La momia, de apenas 15 centímetros de largo, fue encontrada en 2003 en la zona de La Noria, una antigua ciudad minera, en pleno desierto de Atacama, en Chile.

En marzo pasado, un cuerpo de investigadores de la Universidad de Stanford, luego de extraer el ADN del esqueleto, reveló que los restos correspondían a la momia de una niña con extrañas malformaciones genéticas, entre ellas enanismo y otros problemas de crecimiento, y que había muerto poco después del parto.

Esa versión ha sido refutada ahora por un equipo internacional, liderado por la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, y dirigido por la bioarqueóloga Sian Halcrow, que realizaron una nueva investigación que se enfoca en el pequeño cuerpo momificado, cuyos hallazgos se publican en el International Journal of Paleopathology.

