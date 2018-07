Así es el rotor más rápido del mundo para estudiar la mecánica cuántica

Investigadores de la Universidad de Purdue han creado el rotor artificial más rápido del mundo, que creen que los ayudará a estudiar la mecánica cuántica.

A más de 60.000 millones de revoluciones por minuto, esta máquina es más de 100.000 veces más rápida que un taladro dental de alta velocidad.

El equipo de Li sintetizó una pequeña mancuerna de sílice y la levitó en alto vacío usando un láser. El láser puede trabajar en línea recta o en círculo: cuando es lineal, la mancuerna vibra, y cuando es circular, la mancuerna gira.

Una mancuerna giratoria funciona como un rotor y una mancuerna vibrante funciona como un instrumento para medir fuerzas y pares pequeños, conocido como equilibrio de torsión. Estos dispositivos se usaron para descubrir cosas como la constante gravitacional y la densidad de la Tierra, pero Li espera que a medida que se vuelvan más avanzados, puedan estudiar cosas como la mecánica cuántica y las propiedades del vacío.

"La gente dice que no hay nada en el vacío, pero en física, sabemos que no está realmente vacío", dijo Li. "Hay muchas partículas virtuales que pueden permanecer por un corto tiempo y luego desaparecer. Queremos descubrir qué está pasando realmente allí, y es por eso que queremos hacer el balance de torsión más sensible".