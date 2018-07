Esta ilusión óptica le dejará perplejo

Una ilusión óptica es cualquier ilusión del Sentido percepción sentido]] de la visión vista que nos lleva a [[percepción|percibir la realidad de varias formas. Estas pueden ser de carácter fisiológico asociados a los efectos de una estimulación excesiva en los ojos o el cerebro (brillo, color, movimiento, etc., como el encandilamiento tras ver una luz potente) o cognitivo en las que interviene nuestro conocimiento del mundo (como el Jarrón de Rubin en el que percibimos dos caras o un jarrón indistintamente). Las ilusiones cognitivas se dividen habitualmente en ilusiones de ambigüedad, ilusiones de distorsión, ilusiones paradójicas e ilusiones ficticias (alucinaciones) donde las imágenes no son perceptibles con claridad por el ojo humano, ya que nuestro cerebro solo puede asimilar una imagen a la vez. En conclusión, según wp, el cerebro humano solo puede concentrarse en un objeto, por lo que, cuando se presentan dos formas en una sola imagen, se ocasiona confusión y el cerebro entra en desorden, con lo cual este lleva a ver otra visión de lo visto.

David Novick, profesor de la Universidad de Texas en El Paso (EE.UU.), compartió este miércoles en su cuenta de Twitter una imagen de ilusión óptica, bautizada como 'confeti', que se ha convertido en viral, según rt.

Al mirarla, parece que los círculos de la ilustración están pintados en cuatro colores diferentes. Sin embargo, todos ellos tienen el mismo color albaricoque o durazno (RGB 250, 219, 172).

A new Munker illusion, which I call confetti. All the dots in the background are the same color (RGB 250, 219, 172) but are perceived as four different colors. The differences are subtle, though, and depend on the size of the image when it's viewed. cc @AkiyoshiKitaoka pic.twitter.com/vT6x64LLTy