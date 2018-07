El sarro de los neandertales demuestra una dieta rica en plantas

Los científicos Domingo C. Salazar, del centro Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y Robert C. Power, del Instituto Max-Plank de Antropología Evolutiva (Alemania), han participado en un estudio que ha analizado los trozos de cálculo dental o sarro de neandertales, con el objetivo de conocer su dieta. Los resultados del trabajo han sido publicado en la revista Journal of Human Evolution

Los neandertales (Homo neanderthalensis) habitaron Europa y partes de Asia occidental desde hace 230.000 hasta 28.000 años, coincidiendo durante los últimos milenios con el Homo sapiens, y se extinguieron por motivos aún discutidos.

La idea más común es que su desaparición fue motivada por una mayor competencia de los humanos más modernos. Se cree que los neandertales tenían dietas más limitadas, mientras que las de nuestros antepasados ​eran más flexibles y adaptativas que incluían alimentos marinos y abundantes plantas, leer más en SINC.