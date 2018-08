Niño y perro: ¿A quién salvarías de un incendio si sólo pudieras salvar a uno?

Sobre el papel y a botepronto, la respuesta parece evidente, pero hay de todo en la Viña del Señor y a la hora de votar, son muchos los lo hacen contra pronóstico.

Hablamos del dilema moral que divide a Twitter en los últimos días: en un incendio, si sólo pudieras salvar a uno, ¿a quién salvarías: a un niño o a un perro?

Esta dicotomía la planteó el usuario @kurioso con una encuesta que se las trae, a tenor del resultado:

El sondeo y sobre todo los datos que arroja, han dejado numerosas reflexiones y bromas en Twitter, pero también soluciones intermedias (no válidas) para tratar de salvar a ambos.

Así han reaccionado, como recoge 'The Huffington Post', muchos a esta complicada encrucijada moral:

-Dígame?

-Hola, soy tu vecina. Estás en la playa?

-Sí. Qué pasa?

-Verás, es que anoche hubo varios robos en la urbanización y vino la policía.

-Han robado en mi casa?!

-No, en tu casa no robaron, pero entró un niño con un mechero y no te vas a creer la que se ha montao en Tuiter.