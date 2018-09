Estas 7 fotografías te harán reflexionar y si no lo haces, es que no tienes corazón

"La vida es como una caja de bombones... Nunca sabes lo que te puede tocar" -Forrest Gump.

En este artículo he recopiladosiete fotos cuyo objetivo es hacerte reflexionar.

No estamos muy seguros, pero quiza te ayuden a ver las cosas de otra manera, a inspirarte y a madurar.

En esas imágenes encontrarás matices de optimismo, amistad, amor, motivación, superación, alegría y más estados de ánimo.

1. Una mujer compartió una foto que muestra cómo la enfermedad de Alzheimer cambió la mente de su madre

© wuillermania / Reddit

Una usuaria de Reddit compartió una foto desgarradora con 14 distintas piezas que su madre había tejido. La diferencia entre el primer cuadrado ordenado cuidadosamente y el último pedazo de hilo confuso es de 2 años. Solo este tiempo tardó la enfermedad de Alzheimer para destruir completamente la mente de esta mujer, según sq.

2. Una diseñadora de EE.UU. le regaló a esta mariposa la posibilidad de volar

© Romy McCloskey / Facebook

Antes de abandonar este mundo, la madre de Romy le dijo a ella: “cada vez que veas una mariposa, sabrás que soy yo volando para ir a verte”. Después de esto, la chica decidió tratar de hacer que existiera la mayor cantidad de mariposas como fuera posible. Cuando en su jardín encontraba orugas, ella las llevaba dentro de una pecera especial para que estas pudieran crecer y se convirtieran en mariposas. Romy, sin duda, estaba feliz de dejarlas ir. Pero una vez, ella notó que una de sus mariposas había llegado a este mundo con un ala dañada. Esto parecía difícil, pero la chica consiguió reparar el ala para que la mariposa pudiera volar: “en algún momento pensé que no había funcionado, la mariposa simplemente estaba tirada en el césped. Pero, tan pronto como me acerqué, la mariposa voló”.

3. Una estrella de fútbol americano está almorzando con un chico que los demás niños rechazan debido al autismo

© Leah Paske / Facebook

Esta conmovedora fotografía fue compartida por la madre del chico. Ella escribió que, a pesar de que su hijo es bondadoso y amigable, los demás niños mantenían distancia con él dado que él es autista. Casi siempre, él almuerza solo. Pero, un día, la mamá del niño recibió esta foto de su amiga: “¡Este es Travis Rudolph, un jugador de fútbol americano, y está almorzando con tu hijo!”. Los chicos se conocieron, almorzaron juntos y después llegaron otros jugadores de su equipo para charlar con el chico.

4. Un soldado despidiéndose de su mejor amigo

© Kyle Smith / Facebook

Kyle vio por primera vez al pastor alemán de nombre Bodza durante una operación militar. Ellos trabajaron juntos y rápidamente se convirtieron en verdaderos amigos. Bodza era un perro especialmente capacitado para buscar dispositivos explosivos y, en el tiempo de tu servicio, salvó más de una vida.

“Yo lo traje a casa el mismo día que él terminó su servicio debido a su edad”, dice Kyle. “Bodza era un perro sorprendente: un buen compañero, adoraba jugar, y su lealtad no conocía fronteras”.

5. Un anciano al que se le quemó su casa, abraza a su gatito, la única y más valiosa pertenencia que pudo salvar

© NTV Radyo / Facebook

Ali, un pensionado de un pueblo turco, y su familia perdieron todo en un incendio, pero, afortunadamente, nadie resultó herido, el pensionado incluso consiguió salir de su casa con su gatito. Cuando la casa estaba en llamas, él encontró y tomó a su amigo. Las imágenes en la que el anciano llora abrazando a su gatito en el fondo del lugar del incendio se compartieron por todo el mundo.

6. Un cadete cumplió su sueño: terminó la academia militar y se convirtió en piloto de combate

Cuando Idrache, un simple chico de Haití, llegó a Estados Unidos, él hablaba mal el inglés e incluso no esperaba poder realizar su sueño de convertirse en piloto. “Allá, de donde soy, la gente no se convierte en piloto y sueña con cosas más sencillas. Nosotros no éramos ricos, pero mis padres hicieron todo para que recibiera una educación”, compartió Idrache. Finalmente, Idrache realizó el servicio militar, entró en una de las academias militares más prestigiosas del mundo y su sueño se hizo realidad.

“Yo solo pensaba en las personas que habían estado antes en mi lugar y habían hecho su juramento, y no pude contener mis emociones”, confesó el ahora piloto.

7. Santa Claus consuela a un niño cuyo padre tiene un grave problema de salud

© Emily Coker

Cuando Jacob de 12 años se acercó a Santa, él no pidió juguetes o un nuevo juego para su consola, su único deseo para Navidad era que su padre se recuperara. Los últimos dos años, el padre de Jacob, llamado Jason y quien era electricista, los había pasado en un hospital.

La fotografía fue tomada por una transeúnte de forma accidental y la compartió en las redes sociales. Recopiló muchos comentarios y reacciones. Los usuarios, conmovidos por la preocupación de este niño por su padre, organizaron una recaudación de dinero para su tratamiento.

