Un telescopio de la NASA descubre un asombroso sistema solar con 7 planetas como la Tierra

La Agencia Espacial Estadounidense (NASA) ha anunciado este miércoles 22 de febrero de 2017 que astrónomos de Estados Unidos y Europa han encontrado siete exoplanetas con características muy similares a la Tierra. Los planetas orbitan la estrella nombrada TRAPPIST-1, una enana roja ultrafía, con solo un 8% de la masa del Sol, es decir que tiene un brillo cerca de mil veces menor al del Sol.

New record! We’ve found 7 Earth-sized planets around a single star outside our solar system; 3 in habitable zone: https://t.co/GgBy5QOTpK pic.twitter.com/NEavRSXDU2

A tan solo 40 años luz de la Tierra hay un sistema estelar con siete planetas de masa similar a la Tierra, tres de los cuales se encuentran en la zona habitable y podrían albergar océanos de agua en la superficie, lo que aumenta la posibilidad de que ese sistema pudiera acoger vida.

El sistema, localizado por un grupo internacional de astrónomos y cuyo estudio publica este miércoles Nature, tiene tanto el mayor número de planetas del tamaño de la Tierra como el mayor número de mundos que podrían contar con agua líquida en superficie. Además, tres de ellos están situados a en la "zona habitable" respecto a su estrella, es decir, la distancia justa precisa que haría posible la existencia de océanos en su superficie.

The TRAPPIST-1 star & 7 Earth-sized planets orbiting it, are relatively close to us; located ~40 light-years away: https://t.co/QS80AnZ2Jg pic.twitter.com/GiKAFXyNvo