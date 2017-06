Un globo permitirá viajar a la estratósfera y el primer pasajero será un sándwich

La empresa World View Enterprises pretende que en un futuro cercano los turistas puedan viajar en un globo especial que los llevará a la estratósfera, desde donde podrán admirar la curvatura de la Tierra y la oscuridad del espacio.

Sin embargo, el primer pasajero será un sándwich de pollo.

La empresa anunció a mediados de junio que el primer vuelo de prueba de su globo despegará el 21 de junio y lo hará con comida rápida a bordo, como parte de una campaña de KFC para promocionar el sándwich Zinger, que están por lanzar en sus establecimientos de Estados Unidos.

George Felix, director de publicidad de KFC, dijo que será un lanzamiento en conjunto: tanto en sus restaurantes como en la estratósfera. La empresa de publicidad que maneja la cuenta de KFC buscó a World View para poder lograrlo.

"Puedes imaginarte que cuando nos lo plantearon por primera vez, no podíamos parar de reír", dijo Jane Poynter, directora ejecutiva de World View.

"Pero cuando dejamos de reírnos, pensamos que era algo bastante chévere".

"Si puedes llevar un sándwich de pollo al espacio, ¿por qué no cualquier otra cosa?". "Es una manera de demostrar que el espacio es accesible para casi todos para casi cualquier cosa en casi cualquier momento".

Como cuenta Kenneth Chang este 20 de junio de 2017 en 'The New York Times', World View llama a sus globos "estratélites", una palabra que junta los conceptos de estratósfera y satélites. No alcanzan la distancia de alrededor de 100 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra para estar en el límite del espacio, pero abordar el estratélite es más barato que lanzar un cohete.

El vuelo de prueba servirá para revisar la tecnología del estratélite, como los páneles solares usados que proveen la energía y la estructura de navegación que aprovecha el viento para dirigirse hacia algún lugar sobre la Tierra y mantenerse ahí.

Si todo sale bien, el globo estará en vuelo durante cuatro días. Otros estratélites que han sido probados por la empresa han durado menos de un día.

Los estratélites podrían ayudar a investigadores astronómicos y atmosféricos al fungir como plataformas para observaciones de mediano plazo. Si se les ponen radares, podrían proveer datos sobre posibles formaciones de tormentas o incluso como plataformas para rebotar las señales de internet en partes más remotas del mundo.

Aunque el principal plan de negocios de World View es el turismo, para lo cual compite con Blue Origin, del fundador de Amazon Jeff Bezos, y Virgin Galactic, de Richard Branson, que prometen llevar a personas al espacio.

La empresa no ha revelado cuándo será que los turistas puedan usar los estratélites, que en el futuro cercano tendrían una capacidad para seis personas y contarían con sanitarios y hasta un bar para vuelos que duren cinco o seis horas.

Por el momento, el vuelo del sándwich de pollo de KFC podrá ser visto por todo el mundo en kfcin.space.

La cadena de restaurantes se lo ha tomado muy en serio: "Es como una verdadera misión al espacio", dijo Felix.