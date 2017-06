La NASA afirma que Anonymous miente en su anuncio de hallazgo de vida extraterrestre

El administrador asociado del Directorio de Misión Científica de la NASA, Thomas Zurbuchen, ha respondido a la aseveración lanzada por el grupo internacional de 'hacktivistas' Anonymous, quienes mediante un comunicado aseguraban que la agencia espacial estadounidense estaría a punto de anunciar el descubrimiento de vida alienígena inteligente.

El funcionario, según recoge RT, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter, que

contrario a lo que "algunos reportes" habían anunciado.--La NASA rompe el silencio sobre el supuesto anuncio de hallazgo de vida extraterrestre --..

A través de otra publicación en esta red social, Zurbuchen señaló que a pesar de que

existen grandes proyectos que funcionan activamente en la misión para responder a la pregunta de si estamos solos en el Universo. De esta forma, muchos creen que el ser humano se encuentra muy cerca de encontrar la respuesta a ese interrogante.

