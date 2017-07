La NASA revela una inquietante foto de la 'cara' de Marte

Científicos del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA han publicado en su página web una imagen del relieve de Marte que se asemeja a un rostro humano.

La fotografía, según recoge RT, fue captada por la cámara del Sistema Térmico de Emisión de Imágenes instalada en la sonda Mars Odyssey.--La NASA revela una imagen de la 'cara' de Marte --.

bromean los astrónomos al pie de la imagen publicada.

La NASA lanzó la nave Mars Odyssey en 2001 con el objetivo de estudiar el relieve y la estructura de la superficie del Planeta Rojo.

A face staring out at you on #Mars https://t.co/zVvy7PaMQL pic.twitter.com/fEO0MLLfRT