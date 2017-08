[VÍDEO] La NASA capta un inquietante fenómeno en Marte

Este 10 de agosto, de 2017, cinco días después del quinto aniversario del aterrizaje del explorador Curiosity en Marte, la NASA hizo públicas imágenes de las nubes nevadas que surcan en el cielo del planeta rojo. Fueron captadas el mes pasado por el robot explorador.

A pesar de que no es la primera vez que las nubes de Marte son registradas por el Curiosity u otras misiones, las nuevas fotografías del cielo marciano son las más claras tomadas hasta el momento, según recoge RT.--Marte como nunca lo ha visto: La NASA capta un raro fenómeno en el planeta rojo --.

La cámara de navegación (Navcam) del robot tomó estas imágenes en la mañana del día marciano 1.758 (correspondiente al 17 de julio de 2017). La NASA señala que el equipo del Curiosity volvió a tomar más imágenes a mediodía, pero no logró captar nubes.

Ever seen clouds on Mars? @MarsCuriosity has! Here’s the best view yet of these ☁️likely made of ice-water crystals https://t.co/lXR0FijqEj pic.twitter.com/7xuLgruwdn