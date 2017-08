El eclipse total de Sol más esperado de los últimos tiempos será este 21 de agosto

El acontecimiento será retransmitido en directo a través de la web STARS4ALL en colaboración con el canal sky-live.tv el día 21 de agosto. El pueblo de Mackay -seleccionado por la NASA como punto oficial de observación- participará en la retransmisión. La NASA ha considerado este eclipse de Sol como el evento astronómico del año, organizando todo tipo de actividades educativas y divulgativas el día del eclipse.

Tras el último eclipse total de Sol, que tuvo lugar el 9 de marzo de 2016, el día 21 de agosto de 2017 la sombra de la Luna volverá a tocar la superficie de la Tierra. Será el "gran eclipse americano", pues la banda de totalidad atravesará los Estados Unidos en diagonal -de oeste a este- desde el estado de Oregón hasta el de Carolina del Sur, según informa el IAC.

Los EEUU continentales no presenciaban un eclipse total de Sol desde el año 1979. En abril de 2024, otro eclipse total cruzará el este de EEUU. Un grupo de astrónomos, formado por miembros del proyecto STARS4ALL, viajarán al estado de Idaho (EEUU) para observar y retransmitir en directo el eclipse total de Sol. La retransmisión del fenómeno se realizará a través de la web sky-live.tv y tendrá lugar el 21 de agosto a las 10:00 hora local, 16:00 del tiempo universal coordinado (UTC), 17:00 en Canarias y 18:00 en Europa Central (CEST).

STARS4ALL es una Plataforma de Conciencia Colectiva para la Promoción de los Cielos Oscuros en Europa a través de Iniciativas de Contaminación Lumínica (LPI, Light Pollution Initiatives). LPI son grupos locales o globales de trabajo que luchan contra la Contaminación Lumínica.

¿Por qué los astrónomos han elegido Idaho para la retransmisión?

Miquel Serra-Ricart, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y responsable de la expedición, comenta: "Después del último eclipse en Indonesia, que era realmente difícil de observar por las nubes, llega el gran eclipse americano. Esta vez, la probabilidad de nubes es baja. Esta circunstancia unida a que vamos a tener dos puntos de observación en Idaho convierten al eclipse en el más "seguro" de los últimos años. De hecho, no habíamos tenido un eclipse tan favorable desde el año 2006, que estuvimos observando desde el desierto de Libia".

Miquel Serra-Ricart es un observador de eclipses experimentado: ésta será su expedición número 14 como líder (ver shelios.org). La primera fue en 1998 en medio del Atlántico: "Llevamos muchos años esperando el gran eclipse americano. La siguiente cita importante será en agosto de 2026 en España, donde la banda de totalidad atravesará ciudades como A Coruña, León, Palencia, Valladolid, Zaragoza, Castellón y acabará en Palma de Mallorca".

Varios fotómetros TESS-W -desarrollados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) dentro de STARS4ALL- medirán datos de luminosidad y temperatura durante el eclipse. Los datos que se obtengan estarán disponibles para actividades educativas.

El pueblo de Mackay (Idaho, EEUU) -que organiza el evento "Totality on the Top of Idaho" (Totalidad desde la cumbre de Idaho)- participará en la retransmisión del evento. El eclipse de Sol se retransmitirá desde dos localizaciones diferentes del estado de Idaho para aumentar la probabilidad de éxito. El primer punto de observación estará situado en Smiths Ferry -allí llegará primero la sombra de la Luna- y la coordinación se realizará desde el pueblo de Mackay, donde la totalidad comenzará cerca de dos minutos después.

Asimismo, los astrofísicos de la UCM Jaime Zamorano, Jaime Izquierdo y Jesús Gallego, realizarán la observación cerca de la población de Cascade (Idaho), donde tomarán imágenes de la corona solar y espectros de la cromosfera. Estos profesores estarán observando junto a destacados astrónomos de Estados Unidos, entre ellos James Lowenthal (American Astronomical Society).

Desde Europa Occidental será posible observar, justo en la puesta de sol del día 21 de agosto, la fase final de la parcialidad. En España, Galicia podrá presenciar una puesta de sol con el disco solar ligeramente eclipsado por la Luna. También será posible observar los últimos instantes de la parcialidad en ciudades como París, Londres, Dublín e incluso desde Oslo. Desde Islandia la parcialidad será algo más intensa. Pero será desde Canarias donde el eclipse podrá observarse con mayor intensidad. Desde los Observatorios de Canarias, la Luna llegará a ocultar alrededor de un 30% del disco solar en la puesta de Sol. El horario (hora local canaria) será el siguiente:

Inicio Máximo Puesta de sol

Observatorio del Roque de los Muchachos 19:50:47 20:40:56 20:43

Observatorio del Teide 19:51:25 20:41:11 20:38

Tres centros españoles de supercomputación, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-CIEMAT) y el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) colaborarán en la distribución de la retransmisión del portal web (sky-live.tv).

STARS4ALL es un proyecto financiado por el Programa H2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo número 688135. STARS4ALL está compuesto por 8 instituciones (IAC, UPM, CEFRIEL, SOTON, ECN, ESCP Europe, IGB, UCM) de 6 países.