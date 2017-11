Captan una imagen del primer objeto interestelar jamás visto en nuestro Sistema Solar

Se ha publicado la imagen del primer objeto interestelar jamás observado en nuestro Sistema Solar, que tiene alrededor de 400 metros de diámetro y se mueve con rapidez.

Ese cuerpo celeste, denominado A/2017 U1, fue avistado el pasado 19 de octubre por el telescopio Pan-STARRS 1, situado en el volcán de Haleakala (Hawái, Estados Unidos), según recoge RT.

Un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de la Reina de Belfast (Irlanda del Norte, Reino Unido) estudian su composición química.

Hasta el momento, los especialistas poseen opiniones diferentes: algunos consideran que se trata de un asteroide, mientras que otros aseguran que es un cometa.

We spy with our celestial eye… A comet? An asteroid? Astronomers ponder a recent visit from beyond the solar system: https://t.co/tynMwSNz4i pic.twitter.com/6N2A1GH6vL