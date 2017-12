[VIDEO] Así cocinan pizza en la Estación Espacial Internacional

Astronautas de la NASA han publicado un video en el que se aprecia cómo cocinan una pizza dentro de la Estación Espacial Internacional (EEI).

La idea se hizo realidad después de que el italiano Paolo Nespoli, que a sus 60 años pasa por ser el astronauta de más edad de Europa, dijera que extrañaba "muchísimo" la pizza y se lo mencionara "por casualidad" a Kirk Shireman, jefe de la EEI, según el tuit del propio cosmonauta, según recoge RT.

When you really, really miss pizza... you CASUALLY mention it to the International @Space_Station ​ Boss during a live public event 😉 Thank you Kirk for surprising us with unexpectedly delicious pizzas! #VITAmission pic.twitter.com/WstvG3IKr1