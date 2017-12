Cada vez son más los famosos que creen que la Tierra es plana

La gente sabe desde hace tiempo que la Tierra es redonda, y encuentra cada vez más formas de demostrar que nuestro planeta no es plano. Los primeros en descubrir que la Tierra no era plana fueron los griegos, entre los años 300 o 200 a. C., y fue el astrónomo Nicolás Copérnico quien probó dicha teoría con evidencias matemáticas en el año 1543.

Sin embargo, incluso en 2017, hay muchos que están firmemente convencidos de que la Tierra no es redonda. Creen en teorías de conspiración y se reúnen en diferentes foros, como la Sociedad de la Tierra Plana, según recoge RT.



Más y más terraplanistas

A quienes no creen en las pruebas irrefutables de la Tierra como un planeta redondo se les denomina terraplanistas. El último en sumarse a dicha tendencia fue el exjugador inglés de cricket, Andrew Flintoff. "Las pruebas sugieren que el mundo no es redondo. Si vas en un helicóptero y estás sobrevolando el planeta, ¿por qué la Tierra no rota debajo tuyo si es redonda?", destacó el exdeportista a Daily Mail.

Flintoff, que tiene un programa de radio con el exfutbolista Robbie Savage, deslizó que la llegada del hombre a la Luna podría haber sido una mentira, y manifestó su intención de asistir a la próxima reunión anual de la Conferencia Internacional de la Tierra Plana que se celebra en EE.UU.

Uno de los organizadores de dicha conferencia confesó que cada año se suman más personas famosas. "Verán a más celebridades y científicos subirse a bordo de esta tendencia. Esto es solo el comienzo", opinó.

Shaquille O 'Neal, el exbasquetbolista estadounidense y rapero, también se ha unido a este movimiento. "Conduzco de Florida a California todo el tiempo, y para mí la Tierra es plana, no voy arriba y abajo en un ángulo de 360 ​​grados".



¿La llegada del hombre a la Luna es una farsa?

Pero la teoría que afirma que la Tierra es plana no es la única que suma adeptos. El año pasado, el 52 % de los británicos opinó en una encuesta que la misión Apollo 11, que llevó por primera vez al hombre a la Luna, no es cierta. "Si las personas quieren negar los hechos históricos, científicos y tecnológicos, no hay mucho que se pueda hacer con ellos. Siento mucho que hayamos fallado en su educación", destacó Harrison Schmitt, uno de los astronautas que pisó la Luna en 1972.

De acuerdo con los seguidores de la idea de que la Tierra es plana, la NASA está mintiendo mediante el retoque de todas las imágenes de nuestro planeta tomadas desde el espacio.