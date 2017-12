Los Ángeles entra en pánico al aparecer en el cielo de la ciudad un objeto misterioso

Numerosos residentes de la ciudad estadounidense de Los Ángeles vivieron momentos de pánico en la tarde de este viernes 22 de diciembre de 2017, al observar en el cielo nocturno un misterioso objeto no identificado que producía una columna de humo.

Como era de esperar, los testigos inmediatamente comenzaron a especular en las redes sociales que se trataba de una nave espacial alienígena o un OVNI.

Entre los testigos preocupados se contaron no pocas personalidades célebres, entre ellas el cantante will.i.am y el actor Don Cheadle, que compartieronvideos del fenómeno en su Twitter.

Para decepción de los amantes de los extraterrestres, los medios se apresuraron a tranquilizar nervios y reportaron que se trataba del lanzamiento del cohete Falcon 9 -de la empresa de Elon Musk, SpaceX- con 10 satélites de telecomunicaciones Iridium NEXT a bordo.

Según informó la empresa en su página web, el lanzamiento fue realizado con éxito desde la Base de la Fuerza Aérea de EE.UU. en Vandenberg (California), y los satélites entrarían en órbita aproximadamente una hora después del lanzamiento.

There were numerous calls into @SanDiegoPD Communications when the rocket launch from Vandenberg AFB was seen in our San Diego sky. pic.twitter.com/N0UeYQ5Uvu