El noveno hombre en pisar la Luna, John Young muere a los 87 años

El astronauta John Young, el noveno hombre en pisar la superficie lunar ha fallecido este viernes a los 87 años "por complicaciones de una neumonía", según ha informado este sábado la NASA. Young viajó seis veces al espacio dentro de los programas Géminis, Apolo y del Transbordador Espacial.

Young estuvo a cargo de la misión Apolo 16 a la Luna en 1972 y nueve años más tarde inauguró el programa del Transbordador Espacial. Nació en San Francisco (California), fue ingeniero aeroespacial, aviador y exoficial naval, y se retiró de la NASA en 2004.

"La NASA y el mundo han perdido un pionero. La carrera del astronauta John Young ha abarcado tres generaciones de vuelos espaciales", ha lamentado el director interino de la NASA, Robert Lightfoot.

La NASA ha recordado que Young fue dos veces a la Luna, caminó sobre su superficie y formó parte de la primera misión del Transbordador Espacial. Lightfoot ha señalado que Young tenía "una extraña habilidad para ir al corazón de un problema técnico al plantear la pregunta perfecta, seguido de una frase icónica, 'Sólo pregunta ...'".

Astronautas estadounidenses han lamentado la muerte de Young, entre ellos Scott Kelly, quien lo ha considerado "una verdadera leyenda".

"Fuiste uno de mis héroes como astronauta y explorador, extrañaremos tu pasión por el espacio", ha manifestado por su parte el exastronauta Terry Virts.

Lightfoot ha manifestado que la carrera de Young incluyó el sueño del piloto de prueba de dos "primeros vuelos" en una nueva nave espacial, con el Gus Grissom, en Gemini 3, y como comandante del STS-1, la primera misión del transbordador espacial, que algunos han llamado el vuelo de prueba más audaz en historia.

Durante su larga carrera de astronauta, de más de 42 años, Young realizó seis vuelos espaciales y se consolidó como el único en haber pilotado y haber sido comandante de cuatro clases de naves.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq