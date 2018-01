El Sol, Marte y Mercurio son los objetivos de misiones de NASA y ESA en 2018

El Sol, Marte y Mercurio son objetivos de las misiones que serán lanzadas este 2018 por la NASA y la ESA, agencias espaciales que también centrarán sus esfuerzos en la búsqueda de exoplanetas.

Una de las primeras misiones en arrancar este nuevo año será GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk). Previsto para su lanzamiento el 25 de enero, este instrumento de la NASA explorará la atmósfera superior de la Tierra, el borde del espacio, donde se unen el clima terrestre desde abajo y el clima espacial desde arriba.

Entre marzo y junio la NASA lanzará el satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), cuyo objetivo será encontrar exoplanetas que periódicamente bloquean parte de la luz de sus estrellas anfitrionas, eventos llamados tránsitos.

Los científicos de TESS esperan que la misión catalogará más de 2.000 candidatos planetarios y aumentará enormemente el número actual de exoplanetas conocidos. De estos, se espera que aproximadamente 300 sean exoplanetas del tamaño de la Tierra y super-Tierras.

Por otro lado, la NASA completará su flota robótica existente en el Planeta Rojo con el módulo de aterrizaje InSight Mars (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), la primera misión enfocada en examinar el interior profundo de Marte, que será lanzado en mayo y tiene previsto aterrizar a finales de noviembre.

Posteriormente, el rover Mars 2020 buscará signos de vida microbiana pasada, recogerá muestras para su futuro regreso a la Tierra e investigará recursos que algún día podrían ayudar a los astronautas.

El Sol también será uno de los objetivos de la ciencia espacial en los próximos años. Entre julio y agosto, la NASA lanzará la sonda Parker Solar Probe, la primera misión con la que la agencia americana pretende "tocar" la estrella.

La nave espacial, del tamaño de un automóvil pequeño, viajará directamente a la atmósfera del sol a unos cuatro millones de millas de su superficie, enfrentándose a unas condiciones de radiación y a un calor brutales. Parker Solar Probe usará la gravedad de Venus durante siete sobrevuelos durante casi siete años para acercar gradualmente su órbita al Sol.

Lanzada el 8 de septiembre de 2016 desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, OSIRIS-REx aterrizará en el asteroide cercano a la Tierra 'Bennu' en agosto y traerá una muestra del asteroide a la Tierra para su estudio en 2023.

BEPICOLOMBO, LA MISION A MERCURIO DE LA ESA

De la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) destacan tres misiones: CHEOPS, Solar Orbiter y BepiColombo.

Si bien la fecha de lanzamiento exacta aún no se ha confirmado, se espera que el satélite CHEOPS (the CHaracterising ExOPlanet Satellite) esté listo para finales de 2018 para su envío a Kourou, en la Guayana Francesa, desde donde se enviará al espacio. El objetivo es que este satélite apunte hacia estrellas cercanas y brillantes que ya se sabe que tienen planetas en órbita.

Los científicos examinarán el tránsito de un planeta cuando pasa brevemente por la cara de la estrella, revelando así características de los planetas (como su densidad) que ayudarán a comprender la formación de planetas en el rango de masa de la Tierra a Neptuno. Pero CHEOPS también identificará objetivos para estudios de habitabilidad utilizando futuros telescopios terrestres y espaciales, incluido el telescopio espacial James Webb, que se lanzará en 2019.

No sólo la NASA tiene pensado 'viajar' al Sol en 2018. Solar Orbiter de la ESA también está concebida para realizar un estudio de primer plano de la estrella y la heliosfera interna --las regiones más recónditas desconocidas del Sistema Solar-- para comprender mejor, e incluso predecir, el comportamiento del Sol.

La sonda transportará sus telescopios a casi una cuarta parte de la distancia de la Tierra desde el Sol y proporcionará datos únicos e imágenes del astro. Proporcionará vistas de primer plano de las regiones polares del Sol, será capaz, por primera vez, de ver tormentas solares y entregará datos del lado del Sol no visible desde la Tierra.

Por último, destaca la misión BepiColombo que, junto a la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), estudiará y comprenderá la composición, la geofísica, la atmósfera, la magnetosfera y la historia de Mercurio, el planeta menos explorado en el Sistema Solar interior.

Para su estudio, la misión constará de dos orbitadores individuales: el Orbitador Planetario de Mercurio (MPO) para mapear el planeta y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio (MMO) para investigar su magnetosfera.