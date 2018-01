¿Podría contener un trono de origen extraterrestre la extraña cámara de la Gran Pirámide de Guiza?

A principios de noviembre de 2017, la revista científica Nature publicó un estudio acerca del hallazgo de un enorme espacio vacío -de al menos 30 metros de largo- en el interior de la Gran Pirámide egipcia de Guiza (o pirámide de Kéops), convirtiéndose en la primera estructura interna encontrada en esa antigua construcción desde el siglo XIX.

Hasta el momento, los investigadores se preguntaban cuál podría haber sido la función de esta estructura vacía. Pero ahora un experto italiano, Giulio Magli, profesor de Arqueoastronomía en la Universidad Politécnica de Milán, ha formulado una de las primeras hipótesis: el gran vacío podría contener un trono de hierro de origen extraterrestre, que habría utilizado el faraón antes de pasar a mejor vida, según Seeker, según recoge RT.

El científico aclara que el trono quizá cumpliera la función de 'transporte' hacia el más allá. "Hay una posible interpretación, que está en buen acuerdo con lo que sabemos sobre la religión funeraria egipcia, tal como se ve en los Textos de las Pirámides. En estos textos se dice que el faraón, antes de llegar a las estrellas del norte, tendrá que pasar las puertas del cielo y sentarse en su trono de hierro".

Magli descarta que se trate de una cavidad diseñada para liberar el peso de la maciza estructura. "La habitación recién descubierta no tiene la función práctica de liberar peso, porque el techo de la galería ya estaba construido con una técnica de ménsulas por esa misma razón".

Cheops' pyramid: Is there an iron throne in the newly discovered chamber? #archaeology #egypt https://t.co/JriV3VAEO2 pic.twitter.com/XCzSXiu1NF