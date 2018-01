Un meteorito impacta en Míchigan provocando un terremoto

El avistamiento de un meteorito el martes por la noche en el área de los Grandes Lagos, Estados Unidos, coincidió con un terremoto de magnitud 2.0 en el estado de Michigan, lo que apunta a un posible impacto.

De acuerdo con las informaciones sobre el avistamiento y con el USGS (United States Geological Survey), la visión del meteorito y el terremoto coincidieron en el tiempo y ocurrieron simultáneamente alrededor de las 8.09 PM hora local, 01.09 AM del miércoles GMT.

El USGS localizó el epicentro del terremoto a 8 kilómetros al oeste de New Haven, Michigan, entre los lagos Eire y Huron. Llama la atención que la profundidad del sismo es 0 metros, la propia superficie. No hay información de daños.

Desde el National Weather Service en Detroit, se confirmó que el fenómeno visto en el cielo no tenía nada que ver con tormentas o rayos, sino que probablemente era un meteoro.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx