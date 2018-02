'Estrella de Africa': Quince años del descubrimiento del mayor diamante del Universo

Este 13 de febrero de 2018 se cumplen quince años del descubrimiento por la Universidad de Harvard de BPM 37093, una enana blanca cristalizada a 54 años luz, considerado el mayor diamante conocido en el Universo.

Situada en la constelación de Centauro, BPM 37093 recibió el seudónimo de Estrella de Africa, debido a que está formada por carbono cristalizado o diamante y en honor al famoso diamante de grandes proporciones.

Tiene un diámetro de 4.000 kilómetros, informa Wikipedia.

Al estar compuesta de carbono cristalizado, su hallazgo acredito que las estrellas tienden a cristalizarse al final de su vida, como ocurrirá con el sol.

Su nombre oficial es Lucy, debido a la famosa canción de Los Beatles, "Lucy in the sky with diamonds" (Lucy en el cielo con diamantes).